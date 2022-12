Según datos de un relevamiento de la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa).

Las ventas de autotest Covid en farmacias crecieron en un 77% desde el 10 de diciembre, pasando de 5.087 dispensas a casi 9.000 por día. Además, casi el 50% de las personas que realizaron los autotest resultaron positivos.

Los infectados: Desde la Confederación recordaron que los resultados se deben reportar dentro de las 24 horas de la dispensación mediante diversas vías: comunicándose directamente con la farmacia; escaneando el código QR que provee el farmacéutico al momento de la dispensa o ingresando el resultado a la web http://autotestfarmacia.org/.

Desde el Ministerio de Salud, manifestaron que la indicación de testearse corresponde sólo para aquellas mayores de 50 años, con condiciones de riesgo o personal que trabaja con personas vulnerables.

Si no se pertenece a ninguno de estos grupos y los síntomas son leves no hace falta testearse pero sí tomar precauciones que son las mismas para todas las enfermedades respiratorias: no acudir a actividades laborales, durante cinco días al menos, o hasta 24 horas después de que desaparezcan síntomas.

