Una mujer apuñaló a su expareja

El hecho ocurrió en un local de comidas rápidas en González Catán.

En ese lugar, el joven dueño del lugar, mantuvo una discusión con una mujer, quien le asestó una apuñalada a la altura del estómago.

Lucas, de 25 años, luego de ser atacado y hospitalizado, difundió en las redes sociales: “Lo bueno es que estoy con vida, pero corrí mucho peligro”, valoró Lucas en uno de sus posteos, mientras que, en otra de sus publicaciones, expresó: “Quisiera despertarme y que todo sea un mal sueño, como los que venía teniendo; despertar y que mi panza se vea como antes, pero lo único que va pasar es despertar todos los días y saber que estuve al borde de morir (…), me asusta por momento el dolor, no hace ni 48 horas y ya no doy más, quiero llorar y no puedo, quiero comer, toser, tomar agua, pero tampoco puedo”.