Toto Delgado: “La vida no es nada sin libertad”

En el día de la Patria, la Organización Fe y Esperanza, organizó el acto del día de La Independencia en Isidro Casanova.

Con fuerte impulso a la candidatura de Florencio Randazzo, las actividades proselitistas se van multiplicando en territorio bonaerense, y especialmente en La Matanza. Tal es asi, que como todos los años la militancia liderada por Abraham Toto Delgado realiza los actos conmemorativos en cada fecha patria, pero en esta ocasión, con la presencia de dirigentes políticos y actores sociales que se sumaron en los últimos días al espacio randazzista.

En la principal oratoria Toto Delgado habló a los presentes: “Agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Acompañamos en este día tan importante para la historia de nuestro pueblo.Pero fundamentalmente, hoy este hermoso día. Lleno de gloria, empezamos a transitar un camino, buscando la libertad tan ansiada, porque muchos argentinos y muchas argentinas están cautivos. Porque eso de regalar un plan, no tiene nada que ver con la libertad. El trabajo es lo que dignifica, el trabajo y más trabajo”.

Con fuerte acento político, Delgado arengó a su tropa a trabajar fuertemente respaldando a Randazzo: “Este es mi barrio, San Carlos, enclavado en el corazón mismo de lsidro Casanova, y no puede ser, creanme que no puede ser, muchos de lo que están acá abrazan la militancia política. Y muchos tienen ese pudor de decir soy un militante político. Yo sólo quiero decir de frente que estoy orgulloso de militar políticamente , porque les quiero poner un ejemplo que siempre pongo: si un médico hace una mala praxis, no por eso la medicina es mala, si muchos de los políticos, roban, hacen cantidades de desmanes contra nuestro pueblo no es por eso que la política es mala. La política es el arma fundamental y fenomenal para cambiar la vida de los pueblos. Por eso acá empezamos a transitar un camino, abrazando esta enorme esperanza que nos brinda hoy Florencio Randazzo. Agarremosnos fuerte las manos, y miremos hacia adelante, porque creanme, hay futuro, y tiempos buenos están por venir”.

Por su parte, Florencia Casamiquela, compañera de fórmula en 2017, de Randazzo agradeció estar nuevamente en suelo matancero: “Muchas Toto y a los vecinos y vecinas que se acercaron a este lugar. Gracias a este inmensa Organización Popular conducida por grandes hombres y mujeres que sostienen la militancia acá, donde la patria hoy mas nos duele”.

Casamiquela tuvo un discurso fuerte señalando a los arcos políticos del Frente de Todos y al Macrismo de abandonar a los argentinos: “Uno prende el televisor y escucha a quienes nos endeudaron y a quienes pretendieron condenarnos a nosotros y a los hijos de nuestros hijos a un destino en donde el esfuerzo de cada uno de nosotros solo sirva para pagar la deuda que irresponsablemente algunos tomaron pocos. Y enfrente, lo que parecía venir a llenarnos de esperanza, nos duele como ven a otra Argentina.

En la televisión uno escucha a dirigentes, que nos están poniendo de pie, y yo me pregunto, no poder garantizar la leche en nuestras casas, ¿es ponernos de pie?, no poder comprar carne, pan; no poder garantizar el plato de comida en nuestras mesas, ¿es ponernos de pie?. No poder garantizar la educación pública, de excelencia y calidad de nuestros hijos,¿es pnernos de pie?. Vivir en la mas absoluta incertidumbre respecto de nuestro sistema de salud, ¿es ponernos de pie?, claramente no”.

“Yo hoy me siento profundamente orgullosa, lo miro al Toto y en su nombre hablo a todos los vecinos y vecinas de La Matanza”- subrayó Florencia Casamiquela-“Me siento orgullosa de ser parte de esta gesta popular que viene de abajo, que viene de donde somos nosotros. Una gesta popular de una Argentina que es la Argentina real, la Argentina que a pesar de tantos años y de tanta desavenencia y tanto olvido, sigue teniendo ganas de pelearla, en este suelo, en este barrio, en San Carlos, en Isidro Casanova, en el subsuelo de la patria sublevada, se percibe las ganas de seguir peleándola compañeros y compañeras. Y acá estamos, con Randazzo, estando a la altura de las circunstancias y asumiendo la responsabilidad política que como militantes tenemos, de construir una alternativa, con fe, con esperanza pero profundamente con mucha militancia, que verdaderamente nos venga a poner de pie y nos venga a devolver la dignidad de construir en este suelo, en esa Argentina que algunos hombres y mujeres la hicieron la independiente y que hoy conmemoramos, volver a construir un país libre, un país mas justo, y un país verdaderamente soberano, allá vamos compañeros, a construir la victoria del pueblo argentino, desde acá, desde La Matanza, desde Isidro Casanova, a militar con mucha fuerza, porque hay una esperanza en marcha, hay una esperanza de un hombre, que viene a ponerse al frente, la necesidad de su pueblo, y decirle a cada argentino y a cada bonaerense, que estamos de pie, que vamos a pelearla, y que vamos a construir un enorme triunfo en la provincia de Buenos Aires, que les demuestre a quienes viven en otra realidad, que hay un pueblo que no se resigna, que hay un pueblo que quiere vivir con dignidad, que quiere trabajar, producir, comercializar, estudiar y quiere tener la oportunidad, de vivir dignamente en esta maravillosa patria que es la República Argentina”.

