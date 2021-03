Toto Delgado: “Hay una ´Berretización´ de la política (VIDEO)

Se llevó a cabo una reunión con militantes de Consenso Federal La Matanza y vecinos, en donde el principal orador fue Abraham Toto Delgado y quien preside la Agrupación 14 de Mayo que preside Gustavo Perrota.

En la mencionada reunión, tuvieron la palabra vecinos representantes de diferentes barrios de la localidad de Laferrere, quienes expusieron una variedad de problemas a resolver.

También se realizó una conferencia de prensa, en la cual los dirigentes dialogaron con los periodistas presentes.

Abraham Toto Delgado explicó: “Estamos realizando una jornada de trabajo, antes de ayer estuvimos en Ramos Mejía, y estamos armando mesas de encuentro de trabajo en todas las localidades de La Matanza. Vamos a hacer un organigrama y pronto vamos a abrir un local central en San Justo, y en ese lugar convocaremos a todos los que están en este espacio, dirigentes, militantes y activistas, para inaugurar el local”.

Con respecto al condicionamiento por la pandemia que azota también a nuestro país, manifestó: “Siempre respetando la distancia social y tomando todas las precauciones, sé que es difícil la situación que está pasando en el mundo, y encima sucede que no están las vacunas; yo cuento que este año sea pospandemia, permitanme que sea positivo, es un renacer ver a los chicos empezar las clases, ver que la economía se mueve. Se habla lo que está pasando en Brasil, pero esperemos que no nos castigue a nosotros la segunda ola, de todas maneras hay que seguir tomando las precauciones que sean necesarias”.

Consultado sobre lo que el denominador común de la gente le expresa al dirigente contó: “Hay una ´Berretización´ de la política, eso pasa cuando ves individuos, que nadie los conoce y vienen a La Matanza haciendo promesas, se ganan una banca a nivel provincial o nacional y después no se acuerdan de quienes los llevaron a ganar esos puestos, no se acuerdan de los verdaderos soldados que ayudaron y fueron abandonados en sus tierras, ó, como por ejemplo, un mediático, un abogado, que dice en su momento ‘voy a presentarme como candidato en Matanza, y un periodista le dice, pero Ud. no es de Matanza, y el abogado le responde: ah! pero eso lo arreglamos’, la verdad, eso no le hace bien a la política, eso es berretización de la política. Por eso siempre digo que nosotros somos empleados del pueblo, de la gente, hay mucho de este tipo de gente que han gobernado y no pueden caminar por la calle, nosotros no tenemos ese problema, quien les habla y mis compañeros andamos por la calle. Por eso no entiendo cuando dicen que el que robó es un preso político, el que estafó a la sociedad es un preso político, bueno…estamos en el horno”.

Se le preguntó si en estas elecciones legislativas la sociedad va a buscar un cambio y Consenso Federal puede ser la alternativa como tercera fuerza, a lo que respondió: “Yo no adelanto los resultados, el pueblo suele hacer tronar el escarmiento en las urnas, nosotros estamos armando nuestro espacio, no estamos contra nadie, pero si contra la corrupción. Hoy hemos tocado fondo, hay un slogan que siempre dice: Los únicos privilegiados son los niños, entonces, no se dan cuenta que los chicos están desnutridos, se mueren de hambre y están en total abandono. Entonces se pierde una niña y después hacen el circo tremendo. El Estado está ausente para contener a todos esos niños”.

Con respecto a la economía, educación y la salud, Delgado expuso su opinión: “No podemos decir que hay mas fuentes de trabajo, porque el que te den un plan social no es una fuente de trabajo; sin ir mas lejos, en una peatonal de San Justo, en cada esquina hay dos o tres locales cerrados. No podemos decir que hay una mejor educación, No podemos decir que hay una mejor salud. Es por ello que tenemos que consensuar, dialogar, empezar a llamar a los radicales, socialistas y peronistas de buenas costumbres”.

También el dirigente matancero habló sobre los diferentes arcos políticos, a lo que dijo: “Recién hablaba de diálogo, mi estilo es consensuar, yo no veo en los que piensan diferente de nosotros, un enemigo, si son mis enemigos los que le roban a la gente, porque si los tengo que denunciar públicamente, lo voy a hacer. Pero sí, hablo con todas las fuerzas políticas, con los compañeros de Cambiemos, con los del Peronismo, por eso digo, teniendo en cuenta mi extensa trayectoria, y como es mi forma y mi manera de ser, creo que el diálogo es la base de la construcción para darle soluciones a la gente”.

Sobre la grieta entre el kirchnerismo y el macrismo, Delgado manifestó: “Siempre se dijo que es el River o Boca, o blanco o negro, la polarización, la grieta que existe, en realidad la grieta no existe en la gente, los medios de comunicación llaman a la confrontación, entonces dividen a las terceras fuerzas en mil pedazos, está en todos nosotros y sepamos entender esta situación, y no poner carros adelante de los caballos, hay que dejar los personalismos de lado. Es por eso que nosotros ya tenemos acuerdo con sectores del radicalismo, con el socialismo, y ya tenemos acuerdos con distintas agrupaciones de otros arcos políticos, estamos hablando con todos”.

También dialogó con los periodistas Gustavo Perrota, de la Agrupación 14 de Mayo, quien ofició de anfitrión en el encuentro: “Vengo caminando de muy joven abrazando esta causa en la lucha popular, y en la vida metocó encontrarme con mi amigo y compañero de lucha, Toto Delgado, un animal de la política con una trayectoria invaluable. Es por eso que digo, que uno siempre quiere aportar su granito de arena, para que cada vez se hagan las cosas mejores, para el bienestar de los vecinos de La Matanza, por eso perdura en mi esas ganas de seguir luchando después de tantas batallas. Por eso voy a seguir acompañando para poder cambiar algunas situaciones en el distrito matancero. La principal aspiración de mi parte es que Consenso Federal crezca y tengamos las posibilidades de estar para que esto cambie, la ambición no es personal, es de todo el grupo”.

Estuvo presente la concejal Luisa Monges, y en diálogo con la prensa habló de lo que vendrá en materia política y gubernamental en este año: “En este año electoral, como soy una persona democrática, por supuesto que voy a respetar mi responsabilidad institucional, cumpliendo con mi palabra y siguiendo en mi bancada junto a mis compañeros, pero trabajando intensamente en este proyecto que encabeza el compañero Toto Delgado, con la Organización Fe y Esperanza. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, si no lo arreglamos al país entre todos, no nos salva nadie, yo respeto la voluntad del soberano, que es mi pueblo de La Matanza, por eso nunca voy a abandonar mi responsabilidad institucional, pero también voy a acompañar esta gesta política que es el sueño de todos nosotros como venimos transitando hasta hoy”.