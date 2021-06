Toto Delgado: “Acá no nos falta alimentos, lo que nos sobran, son ladrones”

Toto Delgado en diálogo con Reportero24hd, expresó: “Hoy traigo a mis amigos y compañeros para que saluden a los vecinos de este barrio, y los traigo con la firme convicción de que traemos un mensaje de esperanza a través de la figura de Florencio Randazzo. No venimos por la música electoral, porque yo siempre estoy acá, estamos en el sur de La Matanza, la parte olvidada de nuestro querido distrito, nuestro eslogan es #Delamatanzacomovos , y saben mis amigos y vecinos que yo no vengo solamente en vísperas de elecciones, estamos siempre al lado de ellos, con los merenderos, que queremos que desaparezcan, porque de verdad, acá no nos falta alimentos, lo que nos sobran, son ladrones. Pero no nos podrán robar las esperanzas, acá estamos, y yo puedo mirar de frente a mis vecinos, y tengo muchas esperanzas, en jóvenes dirigentes como Florencia (Casamiquela), y como experiencia como Joaquín (De La Torre)”, remarcó: “Yo vengo a traerles un mensaje de esperanza, a decirles que los tiempos buenos están por venir, nada mas nos tenemos que proponer cambiar la historia, en La Matanza, en la Provincia, y en nuestra querida patria. El 2021 es una estación, para encaminarnos al 2023, y me animo a decir, a ver a Florencio Randazzo en la Casa de Gobierno”.