Tato Maglio: “Si en La Matanza no vamos todos juntos, vamos a tener serios problemas”

Entrevistamos a Gustavo «Tato» Maglio, dirigente de Nos une La Matanza, quien nos habló de la actualidad en el distrito matancero y el porqué acompaña a Horacio Rodriguez Larreta y Diego Santilli.

También habló de las internas del espacio de Juntos en La Matanza subrayando que: «Si no vamos todos juntos, vamos a tener serios problemas en La Matanza.

TATO MAGLIO:

«Es gravísimo, lo que pasa La Matanza y en toda la

provincia de Bs As, creo que hay un abandono de salud más que importante, y voy a decir

por la falta de médicos, y los pocos médicos que hay, están renunciando, el hospital de niño

de San Justo está colapsado, días pidiendo un turno, pocos médicos, es increíble que La Matanza tengamos

el personal de salud peor pago de toda la República Argentina, y la ausencia del intendente. cuando él sigue haciendo campaña»

«Hace 40 años que no le dan respuestas a la gente, las cosas básicas no las tienen.

Seguridad, salud y educación, estamos pero cada vez peor, en ese sentido».

«Yo soy un referente vecinal y ideología peronista, de Peron y de Evita, no kirchnerista».

«Nosotros tenemos que tener un candidato único en la provincia Buenos Aires y ese candidato

para nosotros, Diego Santilli.

Si nosotros tenemos un candidato único, podemos darle batalla a la provincia Buenos Aires.

Ganamos la provincia Buenos Aires, ganamos del país».

«Yo creo que esto, a nivel provincial, creo que Diego tiene que ser el único candidato y

en La Matanza tiene que haber interna, será con el Toti Flores o será con

Lalo Creus, con quien sea, con quien se decida, nosotros vamos a acompañar».

«Nosotros con la experiencia que logramos en el año 21, estamos totalmente

convencidos y somos muy claro, contundente cuando decimos que tenemos que hacer valer,

el voto que nos dio a la gente, nosotros nos debemos a esa gente, son matanceros que nos

votaron diciendo que teníamos que empezar a la trasformar La Matanza con dirigentes

nuevos capaces de poder darle respuesta a la gente».