Silvio Klein se sumó a Consenso Federal

En la tarde de este martes 6 de abril de 2021, el dirigente Abraham Toto Delgado recibió a Silvio Klein, al espacio político de Consenso Federal.

Toto Delgado: “Le doy la bienvenida a SIlvio Klein, que tuve la enorme suerte de compartir la banca con él, en el HCD de La Matanza, y donde nació mas alla de un compañerismo, una hermosa amistad. Y como nuestro espacio, Consenso Federal, está creciendo y tenemos los brazos abiertos para recibir a dirigentes de la talla y del carisma que tiene Silvio, asi que, mas que nada presentarlo en sociedad, darle la bienvenida; y si bien no son fechas por lo que está pasando, el tema de la inseguridad, por lo socio económico, nos tenemos que olvidar de las candidaturas, pero mucho mas importante es que los hombres que abrazamos esta noble causa, que es la política, estemos en estos momentos en la trinchera, donde tenemos que estar, dando la cara, y ayudando a la gente, como fue en el periódo próximo pasado donde nos azotó esta terrible pandemia, nosotros estuvimos presentes en distintos barrios con mas de 10 ollas populares”.

Continuando con el recibimiento a Klein, Delgado remarcó: “Bienvenido de nuevo Silvio, y te cuento que muy pronto nos vamos a encontrar con el compañero Roberto Lavagna y con el Topo Rodriguez, con quienes hoy estamos trabajando fuertemente en una tercera vía, aunque no me gusta llamar tercera vía, nosotros estamos en el lugar que tenemos que estar y donde siempre vamos a estar, mi identidad es matancera, seguramente de acá voy a salir con los pies en adelante”.

Por su parte, el dirigente Silvio Klein manifestó: “Primero, la satisfacción de estar con uno de los pocos dirigentes de La Matanza, que creen con los hechos, el Trasvasamiento Generacional, nosotros siempre escuchábamos sobre el Trasvasamiento de parte de los históricos dirigentes, pero, muy pocos son los que realmente vienen y te dicen, ´mirá, acá tenés un espacio para que caminemos juntos, para que humildemente tengas mi sabiduría, mi conocimiento´,

como ha sido el caso de Toto que es un amigo, que como dijo él, tuvimos el placer y la suerte de haber compartido dos años el HCD de La Matanza, en donde nos caracterizábamos en esto, en ser una oposición constructiva, en marcar lo que estaba mal, con una alternativa, en decir, esto no lo vemos de la misma manera, pero, aportábamos ideas, y cuando había que marcar nuestra posición, también y con el respeto del pueblo y de nuestros pares merecían, lo hacíamos. Por eso cuando lo escucho a Toto, escucho a esta dirigencia que le hace falta no sólo a La Matanza, sino al resto de la provincia de Buenos Aires, y de la Argentina, de construir un espacio, donde dejemos las ambiciones personales de lado para pensar en un momento tan particular que nos toca vivir históricamente único y que hoy realmente pensemos en ver como podemos armar un espacio en donde tenga capacidad todo aquel que quiera construir y aportar una idea sin pensar en candidaturas personales. Acá tenemos que fortalecer un espacio en donde todo aquel que quiera construir, se sienta contenido, esa es la idea”.