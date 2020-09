Rolleri: «la gravedad económica es notable, está muy afectada la actividad hay muchos que no van a poder volver a arrancar»

Ricardo Rolleri es el Presidente del bloque oficialista en el HCD de La Matanza, un hombre con cintura política que ha sabido en los peores momentos, conducir los espacios políticos del distrito.

En medio de una pandemia por el coronavirus que afecta al planeta, el concejal matancero habló de la situación actual a nivel político: «Vivimos una situación inédita e impensada que afecta a toda la sociedad y la actividad política no es la excepción, pero las connotaciones sanitarias, culturales, psicológicas y económicas son graves y lo peor es que no hay fecha límite. Hoy podríamos hablar de abril como fecha tentativa para una vacuna que sería la solución pero hasta ese momento la gravedad económica es notable, está muy afectada la actividad hay muchos que no van a poder volver a arrancar. Viene un proceso inflacionario, habrá desempleo o sea, aguantar cómo se pueda hasta abril y de ahí en más habrá una nueva realidad mundial».

La pandemia no es solo una cuestión de salud, sino también una situación en lo social en donde el delito emerge nuevamente y la sociedad cada vez está mas atrapada por la inseguridad, es por ello que desde el municipio de La Matanza el Intendente Fernando Espinoza conformó un Consejo de Seguridad Municipal, en el cual el propio Rolleri es un actor principal en la toma de decisiones: «Así es, lo integran jueces y fiscales, Gendarmería, Policía, Defensoría del Pueblo y los bloques políticos. La composición es amplia, yo propuse que esto se traslade a los barrios para que los vecinos participen con propuestas y sugerencias. Por supuesto hace falta inversión, tengo entendido que el gobierno provincial tiene previsto aportar vehículos y sumar personal».

Con respecto a las declaraciones del expresidente Eduardo Duhlade, manifestó que: «Creo que lo que quiso decir es que hay muchas amenazas de todo tipo, pero de ahí a que no habrá elecciones, creo que se equivocó y se dio cuenta que se equivocó».

Rolleri habló también del reciente fallecido, el sacerdote Basilicio Brítez, conocido popularmente como -el padre Bachi-: «Bachi fue un trabajador social con la virtud de ser sacerdote lo que le permitía aunar la acción social con la misionera. Lo conocí hace muchos años en la villa y siempre estuvo ahí, se sentía cómodo y prefirió ese lugar a la cierta comodidad de una iglesia en un barrio».

Fuente: De La Matanza Como Vos.