Robo de auto en La Matanza Mirá el video

INSEGURIDAD EN LA MATANZA

Dos delincuentes robaron un vehículo en Gonzalez Catan.

El hecho ocurrió el pasado sábado en la esquina de Barrientos y Fardman a las 18.30 aproximadamente. Allí, una mujer con sus dos hijas pequeñas, fueron sorprendidas por dos ladrones, quienes le robaron el auto.

La mujer de nombre Yanina, en declaraciones a la prensa manifestó: “Estaba con mi bebé a upa, solo me pedían las llaves del auto, les abrí las manos para darle la billetera y el celular y sólo me pedían las llaves del auto. Después fuimos a la comisaría y me tomaron la denuncia luego de tres horas haciéndome un acta de todo lo sucedido”.