Robaron a un conductor de Uber en La Matanza

Se trata de un chofer que manejaba su auto utilizando la aplicación, la cual en dos ocasiones le proporcionó dos viajes con delincuentes, en el último, le terminaron robando el auto.

El primer hecho se registró en el centro de San Justo, allí, Roberto L. levantó a dos jóvenes que habían pedido un auto a través de la aplicación, el chofer confiado en el servicio, los trasladó hasta Villa Insuperable, en cercanías de Lisandro de La Torre y Quintana, antes de descender del vehículo le robaron todas sus pertenencias, «me dejaron en calzoncillos y descalzo, la billetera después que me sacaron la guita me la tiraron en la calle, creo que esa vez no me llevaron el auto porque no sabrían manejar…» manifestó la víctima del primer robo.

A la semana, también tomando pasajeros a través de la aplicación, fue hasta Cristianía y Peribebuy, en San Alberto, allí, los delincuentes salieron «aparentemente de una casa, porque había un camión estacionado y no logré ver bien, pero cuando me di cuenta, me apuntaron con un arma y me robaron todo lo que tenía, y se llevaron el auto, esto fue hace dos semanas, y todavía la policía no lo encontró. Me destrozaron la vida, el auto lo sigo pagando, y sé que en dos meses quizá me lo restituyen, no lo sé, pero ahora estoy sin trabajo, y recién recuperándome de las heridas del asalto», contó Roberto a nuestra cronista.