Piden que las multas no sean obstáculo para renovar licencias de conducir

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires ha presentado un reclamo para que los conductores con multas puedan renovar sus licencias de conducir. Argumentando que el solo hecho de pagar la deuda por infracción no garantiza la seguridad vial, la Defensoría insta a la provincia a exigir a los municipios que permitan la emisión o renovación de licencias a aquellos que tengan multas pendientes. Este reclamo se basa en fallos judiciales que han declarado inconstitucional la exigencia de un certificado de libre deuda por infracciones impagas.

Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, sostiene que el Estado debe garantizar el derecho a la circulación y que las deudas derivadas de infracciones de tránsito, especialmente aquellas que no tienen sentencia firme, no deberían ser motivo para impedir la emisión de una licencia de conducir. En 2015, la Defensoría ya había presentado un pedido similar, argumentando que tener multas pendientes no está relacionado con la seguridad vial. Pagar la deuda de una infracción no garantiza automáticamente la protección en las carreteras.

Este reclamo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires busca generar un debate sobre la relación entre el pago de multas y la seguridad vial. Según la Defensoría, es necesario revisar las políticas actuales y garantizar que las licencias de conducir no sean denegadas por motivos no relacionados con las aptitudes del conductor. El objetivo es encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de las normas de tránsito y el respeto de los derechos de los conductores en la provincia de Buenos Aires.