Persecusión y toma de rehenes en un colectivo de la línea 236

Dos ladrones fueron detenidos luego de asaltar y tomar como rehenes a un chofer y a sus pasajeros arriba del colectivo, en un hecho que arrancó en el partido de Morón y terminó en La Matanza.

Fuentes policiales informaron que todo sucedió en el interno 136 de la línea 236, donde personal de la Policía de la Provincia logró apresar a ambos delincuentes y liberar ilesas a las todas las víctimas.

Trascendió que dicha maniobra fue advertida por los ocupantes de un vehículo de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de Morón, quienes de inmediato comenzaron a seguir a la unidad, a la vez que solicitaron apoyo a los integrantes de la Comisaría Primera de Morón.

Finalmente, tras una persecución, los delincuentes, de 31 y 35 años, fueron reducidos en el interior del micro en el cruce de las calles Intendente Pedro Federico Russo y la Ruta Provincial N° 1001, justo en el límite de Rafael Castillo con González Catán.

El chofer y los pasajeros resultaron ilesos, al tiempo que se constató que el asaltante más chico tenía dos pedidos de captura. Interviene en la causa, que fue caratulada como «Privación ilegal de la libertad y robo calificado contra transporte público» , la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 del Departamento Judicial de Morón.

Fuente EL1 Digital

EN NUESTRA FAN PAGE, @REPORTERO24HD, UNA LECTORA FUE PROTAGONISTA DE LO OCURRIDO, ÉSTE ES SU TESTIMONIO:

Sol Juarez: “Hola a todos soy una de las rehenes estaba viajando tranquilamente con mi pareja cuando estos 2 hombres subieron en la cabecera de moron parada hacia catan las cosas fueron así ya abiamos subido todos los pasajeros el chófer estaba arrancando el viaje cuando de la nada uno de los delincuentes empieza a abrir la puerta a la fuerza el chófer les pidió que viajaran en el próximo colectivo pero ellos insistieron de todas formas abriéndole la puerta el chófer para que no se lastimen o algo les abrió de última dejo que pasaran ya que lo agredieron verbalmente y a medida que ivamos en el recorrido se pusieron más agresivos a mi pareja lo isieron levantar del asiento y después de la nada le empezaron a insultar yo les hablé bien me insultaron y me defendi no nos dio miedo uno de ellos me intento golpear cuando estaba sentada pero mi pareja intervino inmediatamente, me levanté del asiento para que no allá más problemas pero ellos antes de bajar en la 1001 y Calderón vinieron directamente a golpear a mi pareja y le robaron una prenda de ropa y a mi me quisieron robar mi mochila pero no me deje y fue ahí donde uno de ellos me golpeó mi novio me defendió y yo también ambos tenemos golpe en la cabeza la cara el pecho las costillas y sintura mi novio es el que más la ligó cuando llegamos a 1001 y Calderón los oficiales isieron detener el colectivo los agarraron y los pusieron contra el piso pero uno de los 2 mordió la mano de una oficial femenina y tuvimos que ir a comisaría N 1 de moron a declarar al chófer lo amenazaron de muerte y uno de los ladrones tenía un chuchillo ya que estaban dispuestos a todos

De todos los pasajeros que abia ninguno acudió a ayudar a bajarlos como lo isimos nosotros tenían pedido de captura hacia muy poco tiempo gracias a Dios no tuvimos heridas peores hoy fuimos los protagonistas de uno de los peores casos de delincuencia que vivimos Gracias a todo el equipo policial de moron por aver intervenido y por aver actuado inmediatamente, hoy tuvimos suerte de lo contrario cualquier cosa podría a ver pasado”