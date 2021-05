Pablo Delgado: “Antes era Narciso el bello, hoy es el pelado Klein, este tipo de personaje le hacen daño a la política”

En las últimas elecciones, Pablo Delgado encabezó la lista de Concejales de Consenso Federal después de ganarle una interna a Miguel Saredi. Nacido en cuna matancera, el joven militante de la Organización Fe y Esperanza hace un repaso de la actualidad en tiempos de pandemia.

En relación a como está viviendo esta pandemia en 2021, Delgado nos contó: “Es muy difícil, el coronavirus nos sorprendió a todos, debemos cuidarnos muchísimo, a todos nos ha tocado de cerca. Pero también es cierto que habría que agudizar una política mas profunda, ya que si bien tenemos que cuidarnos, también es cierto que el paralizar todo, le afecta a miles de familias en el tema económico, está todo muy difícil, no tan solo en La Matanza, sino en el mundo entero. Pero acá, la solución son las vacunas, porque sino las cuarentenas no sirven de nada, debemos pensar y trabajar mas en como llevamos adelante esta situación “.



Con tu Organización han estado ayudando a la gente: “Así es, lo hemos hecho desde que comenzó la pandemia el año pasado, con nuestros compañeros realizamos ollas populares en los barrios, hemos juntado ropa para los mas necesitados, artículos de limpieza, en fin, toda la ayuda necesaria para paliar la situación, también acompañamos llevando el hisopado a los barrios conjuntamente con el municipio y la provincia; y en este 2021, también continuamos con esta tarea de brindar asistencia a los vecinos en todo lo que podamos, hay gente que no tiene para comer”.

A principio de año, realizaron un plenario de Consenso Federal, en donde otros arcos políticos se sumaron, y además estuvieron en algunos barrios matanceros ya, digamos, trabajando políticamente en miras a la campaña electoral: “Correcto, pero al llegar la época invernal y como se sabe, por el tema de la segunda ola del coronavirus, hemos tenido que frenar algunos compromisos de la campaña para poder respetar los protocolos y por supuesto, cuidarnos entre todos, pero aún así, continuamos trabajando, especialmente en las redes sociales con nuestros compañeros. Les cuento que próximamente vamos a estar haciendo un zoom con mas de 450 jóvenes que se integran a nuestro espacio, porque ellos son fundamentales para el crecimiento de la patria”.

Hace poco se sumó un personaje a tu espacio, hablo de Silvio Klein, que pasó? porque lo que sabemos este actor había estado con otro político, y luego de abandonarlo estuvo con ustedes: ” Mirá, Silvio Klein, es asi como lo decís, debe ser que con otros ámbitos políticos no se llevaba bien, ya que parece había problemas de cartel, este muchacho vino pidiendo pista a nuestro espacio, a nuestra Organización que tiene mas de 35 años, la cual trascendió las fronteras de La Matanza, y eso sabés porqué? porque la integran militantes políticos, compañeros de barrio, dirigentes políticos, profesionales, hombres y mujeres que quieren hacer algo por el bien común de la gente, este hombre se equivocó de rubro, le gusta estar en los carteles y brilla con su pelada, pero eso a nosotros no nos interesa ese tipos de cosas, en la Organización no aceptamos este tipo de personas, porque nosotros nos nutrimos de otra ideología, de otra forma de hacer política. Nosotros nacimos y vivimos en el mismo lugar de siempre, y de este hombre no sabemos de donde es, donde vive, vino pidiendo un lugar, y le abrimos las puertas, pero este personaje debe entender que no son tiempos de farándula, son tiempos de empatía con los vecinos, hermanos matanceros y bonaerenses, no puede ser que se gaste cifras siderales, primero, él es dueño de su dinero, pero no lo va a hacer en el ámbito y espacio nuestro, no se lo vamos a permitir, y se lo hicimos saber, no queremos gente así”.

Delgado también subrayó: “Debe ser que todavía no aprendió nada dela política, él fue concejal de La Matanza hace mucho tiempo, y jamás se le conoció un solo proyecto para el beneficio de la gente, y otra cosa, cree que poniendo mega carteles va a aportar algo, la gente no tiene para comer, no sirve un tipo asi, ni a nuestro espacio, ni a la gente de La Matanza. la política no se hace con carteles ni con videos de espectáculos musicales en las redes, la política se hace estando con la gente, hay que ser empático, presentar y dialogar proyectos que se unifiquen para el bien común. La verdad, no entiendo a este tipo de personajes, que abre un local lujoso en pleno Ramos Mejía, ya me hace acordar al Dippy, insisto, la política que nosotros hacemos es muy diferente a lo que Klein quiere hacer, parece que en vez de pensar con el cerebro lo hace con la pelada“.