Murió un chofer de la línea 88 por Covid

Se trata de Eduardo Vázquez, tenía 59 años y hacía más de 20 que trabajaba como chofer en la empresa. Sin patologías previas, se contagió de Covid-19 y falleció.

En declaraciones a la prensa, Verónica, su esposa, declaró: “Estaba con psicólogos porque hace menos de un año murió su madre. La empresa lo obligó a trabajar porque sino no le pagaban el sueldo. Su miedo era volver al colectivo”.

El pasado 23 de abril Eduardo fue a hacerse chequeos médicos a una clínica de Munro y los médicos le informaron que “estaba bien, sin diabetes ni colesterol”. Pero Eduardo no se sentía bien.

“Él me dijo ‘me siento mal, me voy a hisopar’”, contó su esposa. Ese fue el último día que lo vio personalmente.

“Le encontraron que no le llegaba el aire a los pulmones, tenia 88 de oxígeno en sangre. Le hicieron placas y un electro. Tenía neumonía bilateral. Una semana después me informaron que tenía Covid-19. Se puso cada vez peor, lo entubaron y el jueves 13 cerca de las 20 me llaman y me dicen que mi marido había muerto”. “Un martes antes de que vaya a terapia intensiva lo llamé, lo vi mal, me dijo llorando ‘cuidá a mi papá y a mi hermano. Te amo mucho, cuidate’. Se estaba despidiendo. Nunca más pude hablar con él”.

Su esposa pidió: “Quiero que todos los choferes estén vacunados. No puede ser que no los tengan en cuenta. Son personas que están muy expuestas como los médicos, los enfermeros. Mi marido no llegó a la vacuna.Lo único que pido al Presidente que por favor vacunen a los choferes. Que no haya otro Eduardo Ariel Vázquez. Él era joven, tenía una vida por delante, no estaba enfermo, vino este virus y me lo llevó, él era todo, mi sostén, era todo para mí y no lo tengo más”