Más muertes en moto: Usar casco, la diferencia entre vivir o morir

Más muertes de motociclistas durante los primeros días de esta semana. En Córdoba, en la madrugada del domingo un auto impactó contra dos motos en Achiras: fallecieron los dos ocupantes de uno de los vehículos de menor porte, el otro motociclista está en grave estado. En Rosario, un hombre y su joven acompañante (15) fallecieron producto de las heridas sufridas tras un choque en moto ocurrido el lunes. En la ciudad de Santa Fe, un motociclista murió el miércoles tras chocar con un camión en la intersección de Av Galicia y Lavalle. *

Son solo algunos de los casos fatales que se conocieron. Cada año, se incrementan las víctimas fatales en siniestros en moto por el no uso del casco. Los motociclistas que no usan casco tienen mucho más alto riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes.

El casco salva vidas al evitar o amortiguar golpes y heridas en la cabeza, devastadoras y discapacitantes.

Los motociclistas que usan casco tienen un 73% menos de mortalidad y hasta un 85% menos de lesiones graves que los que no lo usan. 2700 vidas se salvarían por año si todos los que circulan en moto y ciclomotor usaran siempre un casco homologado.

El mecanismo de las lesiones

Cuando el vehículo se ve envuelto en un choque, el conductor suele sufrir una caída. Si su cabeza golpea contra un objeto, como puede ser el suelo, se produce una lesión por contacto o impacto directo. Pero, además, el movimiento que el cuerpo, cabeza incluida, traía durante la marcha sobre la moto o bicicleta se detiene bruscamente, mientras el cerebro continúa moviéndose dentro del cráneo en la dirección del movimiento corporal y luego de chocar contra la pared interna del cráneo es impulsado en la dirección opuesta. Este tipo de impacto interno, puede provocar desde una lesión cerebral pequeña hasta una lesión tan grande que provoca la muerte.

Las lesiones en la cabeza pueden ser de dos tipos: abiertas, cuando se produce una fractura o penetración del cráneo que puede producir serias lesiones cerebrales; o cerradas, con lesiones que se producen cuando el cerebro se sacude dentro del cráneo. La mayoría de las lesiones cerebrales son de este último tipo. Y pueden ser fatales.

La Ley Nacional de Tránsito obliga al uso de casco cuando se circula en motos o ciclomotores. Sin embargo, hay mucha gente que no lo usa. Los últimos estudios de Luchemos por la Vida procuran una mirada comparativa del uso de este importante elemento de seguridad pasiva entre los conductores de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El uso de casco en el creciente parque de motovehículos muestra diferencias importantes entre la Capital (87%) y los municipios del GBA observados (63%). En CABA se lo utiliza un 38% más que en el conurbano. No se registraron diferencias significativas de uso entre los diferentes distritos del GBA observados. Esto debería llamar la atención de las autoridades de la Provincia y locales a cargo de la seguridad vial y de las tareas de fiscalización del tránsito en general y del uso de casco en particular, con el objetivo de lograr la adhesión generalizada de los motociclistas a su uso.

Para leer más “¿Cómo actúa el casco en caso de impacto?“

El video educativo “Casco en moto: ¿para qué? explica con imágenes muy claras el para qué de una costumbre que todo motociclista debería tener

*Fuentes: Cadena3, Rosario3, El Litoral

