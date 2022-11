El senador nacional de Juntos por el Cambio se refirió en LN+ a cómo afecta el Mundial Qatar 2022 la agenda política.

Con referencia al mundial, Juez dijo: “Si no ganábamos ya había comentarios de que podía haber disturbios. Esa es la sociedad nuestra, una sociedad capaz de exigirle a los jugadores de fútbol lo que no le exige a su dirigencia política”. “Estamos predispuestos a hacer quilombo si nos quedamos afuera del Mundial; ahora, te roban un país, te saquean la educación, te roban el futuro de tus hijos y no nos movemos de casa. Así somos los argentinos”.

“Estamos predispuestos y ya tenemos preparado el quilombo en la puerta si nos deja afuera Polonia, si no clasificamos a los octavos. Ahora, si aparece un chanta como [Sergio] Massa, te roba el futuro, te miente, te engaña, te la va pateando; te aparece Cristina [Kirchner]; un chanta como [Alberto] Fernández te miente, te lleva el país a un nivel insoportable. ‘Ah, bueno, está bien. Es la dirigencia, vamos a ver qué hacemos’”, ironizó el senador.

En la entrevista el senador subrayó: “Somos jodidos los argentinos. ¡Qué pueblo de mierda! Cuando le exigimos mucho más a un jugador de fútbol que a nuestros propios dirigentes”, se quejó.