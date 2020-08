Los salones de fiesta desesperados por la inactividad en su rubro

Hablamos con Veronica Afonso delegada de SYMA por La Matanza, quien nos expresó la desesperación que existe en el rubro de eventos tras la pandemia del Covid-19 y la restricción de la actividad por la cuarentena declarada.

Verónica es dueña de un salón de eventos en González Catán, quien nos manifestó la preocupación: «represento a los salones de Matanza, somos 84 salones actualmente, muchos de ellos cerraron y otros estamos por el mismo camino, nuestra situación es desesperante, somos unos de los rubros que van ser los últimos en abrir y no podemos

reinventarnos; presentamos petitorio con su protocolo a la intendencia de La Matanza, pero sin respuesta, pedimos que nos permitan abrir las oficinas aunque sea una sola vez a la semana para poder hacer nuestra venta futura ya que cuando nos permitan abrir el año que viene recién nos activaríamos un año después porque nuestros clientes van pagando el evento un año antes. Estamos desesperados por eso nos auto convocamos y le estamos dando un marco juridico denominado SYMA ( SALONES Y MULTIESPACIOS ARGENTINOS)».

A continuación, el pedido a la Municipalidad de La Matanza.

07 de julio de 2020 Buenos Aires, Argentina.

De nuestra mayor consideración:

En nuestro carácter de vecinos y comerciantes autoconvocados del partido de La

Matanza, nos dirigimos a ustedes con el fin de hacerles llegar un petitorio de

colaboración y asistencia al rubro Salones Infantiles y Multiespacios.

Dada las circunstancias actuales que nos acontecen, en un marco de respeto y

entendimiento de la importancia de salvaguardar la salud, es que requerimos permiso

para realizar algunas de nuestras tareas de venta limitada y de mantenimiento

completamente compatibles a partir de fases abiertas a no solo esenciales del

aislamiento previsto.

Comprendemos que no hay plazos concretos ni fechas pronóstico para que el

rubro pueda recuperar su esencia de trabajo sin generar riesgo de contagio.

La medida preventiva de suspensión de clases el 16 de marzo del corriente año,

fue la fecha de inicio del cese de nuestra actividad, entendiendo que probablemente nos

encontremos habilitados a retomar jornada de la mano de la reactivación del ciclo

lectivo presencial.

Sumemos a esta circunstancia, el arrastre anterior de los meses de época

vacacional como enero y febrero en que nuestro rubro sufre una significativa baja en la

demanda.

La imposibilidad de poder reinventarnos por la particularidad del rubro en sí,

incompatible con un sistema de venta diferente al personal desde el local, es lo que nos

aleja de otros rubros que a pesar de encontrarse tan golpeados como todos pueden

ofrecer sistemas distintos de venta y contacto con su público.

No pedimos respuestas incongruentes al momento que transitamos, pero dado

los plazos tan extensos que debemos afrontar sin poder generar un círculo de

reactivación en nuestra microeconomía comercial, es que requerimos asistencia,

asesoramiento e intermediación para obtener colaboración económica y financiera por

parte del municipio y provincia.

Deseamos poder reabrir nuestras puertas no a público abierto, si no a la venta

pactada previamente en un marco limitado, bajo responsabilidad de cada propietario

para una agenda futura con medidas de restricción, cuidado y control.

Es fundamental para nuestra subsistencia como rubro, tener acceso a planes de

ayuda económico que nos generen un desahogo de nuestra situación actual, ya sea

descuentos como subsidios en alquileres, impuestos, servicios, o planes a tasa cerco con

un período de gracia que se adecue a los plazos en los que podremos retomar con

“normalidad” nuestra jornadas habituales.

Solicitamos una reunión con alguna de las autoridades del municipio. Sabemos

que en partidos aledaños ya han sido por ejemplo eximidos de algunas cargas

impositivas.

Aguardamos atentamente respuesta.

Desde ya muchas gracias por recibirnos.

Salones y Multiespacios del Partido de La Matanza.

Este sería el protocolo para la reapertura:

Protocolo de Seguridad e Higiene para reapertura de venta pactada para Salones

Infantiles y Multiespacios.

1. El espacio será abierto únicamente por el/ los propietario/s del fondo de

comercio, sin posibilidad alguna de realizar esta labor empleado de ningún tipo

en representación del mismo.

2. Para tareas de mantenimiento, limpieza, según la fase y las actividades

autorizadas al momento, podrán ingresar personal de servicios esenciales como

electricidad, luz, agua, plomería, entre otros.

A su vez podrá ingresar el/los propietario/s en caso de ser necesario por tareas de

fuerza con la colaboración de un familiar directo de su mismo grupo de hogar,

sin contacto con externos.

3. Para ventas al público se pactará cita previa por cualquiera de los medios de

contacto que pueda tener el cliente con el espacio.

4. El encuentro se dará dentro de un margen horario limitado, asegurando tanto el

control del tiempo habilitado de la actividad como el riesgo a concurrencia de

público al paso.

5. Cada cita tendrá un intervalo de tiempo correspondiente que permita la

desinfección del espacio posterior salida de cada cliente.

6. Al ingresar cada visitante, debe el propietario completar una planilla con nombre

completo, DNI, dirección y teléfono de contacto. A su vez debe dejar registro de

temperatura medida al ingresar el visitante.

7. Se medirá temperatura dentro del espacio, previa desinfección de calzado, y de

ser necesario pulverización con rociador en la indumentaria del visitante.

8. Las entrevistas se dará con fines exclusivos de conocer el espacio o concretar

una venta pre-pactada, por ello la duración máxima será de 15 min.

Se mantendra la distancia prudencial necesaria (mínimo 2 mts.) durante todo el

proceso con tapabocas constante en todas las partes.

9. Se entregará folleto, listado, y cualquier tipo de información necesaria por

escrito, preparada previamente para no demorar el encuentro.

10. El traslado del propietario al espacio, será por medios propios de movilización

sin utilización del transporte público.