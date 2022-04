Le tiraron ácido para robarle, ocurrió en el Metrobus La Matanza

Yésica Alarcón, de 34 años, fue víctima de un horroroso asalto en una parada de colectivos en San Justo que le dejó graves heridas.

El hecho ocurrió en la parada del Metrobús de La Matanza, en Derqui y Ruta 3, a metros de la rotonda.

La mujer esperaba un colectivo y de pronto sintió que le ardía la espalda. De acuerdo al relato de la mujer de 34 años, ese viernes alrededor de las 23 horas se bajó de un colectivo de la Línea 113 en la rotonda de San Justo y desde allí caminó dos cuadras hasta la parada del Metrobus de Ruta 3 y Derqui, todo en el partido de La Matanza, para esperar otro interno pero de la Línea 88 que la llevase a su casa. Allí escuchó a una moto o un auto que se acercó y que le arrebataron la mochila, aunque segundos más tarde comenzó a sentir ardor en la espalda, cuando unas personas se acercaron para asistirla:le habían arrojado ácido.

Yésica en declaraciones periodísticas manifestó: “Empecé a sentir que la espalda me quemaba, hasta que me di cuenta que me tiraron ácido o algo parecido. Un patrullero de la Policía que pasaba por el lugar me levantó y me llevó hasta el Hospital Paroissien para realizarme los primeros auxilios”. Luego la mujer fue trasladada al Hospital del Quemado.

La víctima del robo también declaró que intentó radicar la denuncia correspondiente ante la Comisaría de la Mujer y en la Comisaría Primera de San Justo pero que no se la quisieron tomar por no saber quién fue el o los autores del hecho, algo que es verdaderamente muy extraño.

La víctima de este brutal suceso pide ayuda a quienes puedan aportar imágenes de lo ocurrido, aunque el caso fue finalmente caratulado como “homicidio en grado de tentativa” por el Departamento Judicial de La Matanza.