Las nuevas medidas anunciadas por Alberto Fernández

EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ ANUNCIÓ LAS NUEVAS RESTRICCIONES PARA FRENAR LA SEGUNDA OLA DEL CORONAVIRUS.

*SE RESTRINGE LA CIRCULACIÓN NOCTURNA ENTRE LAS 20 Y LAS 6 DE LA MAÑANA.

*SE SUSPENDEN LAS CLASES PRESENCIALES A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES 19 EN LOS 3 NIVELES EDUCATIVOS.

*QUEDAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS EN LUGARES CERRADOS.

*LAS ACTIVIDADES COMERCIALES CERRARÁN A LAS 19 HS

*LAS ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS FUNCIONARÁN EN MODALIDAD DE ENTREGA A DOMICILIO LUEGO DE LAS 19 HS

A partir de las cero horas del viernes, quedan además interrumpidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados. Según sostuvo el Presidente, las actividades comerciales en el área metropolitana deberán cerrar a las 19.