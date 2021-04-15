Las nuevas medidas anunciadas por Alberto Fernández

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Reportero 24HDDeja un comentario en Las nuevas medidas anunciadas por Alberto Fernández
EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ ANUNCIÓ LAS NUEVAS RESTRICCIONES PARA FRENAR LA SEGUNDA OLA DEL CORONAVIRUS.
*SE RESTRINGE LA CIRCULACIÓN NOCTURNA ENTRE LAS 20 Y LAS 6 DE LA MAÑANA.
*SE SUSPENDEN LAS CLASES PRESENCIALES A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES 19 EN LOS 3 NIVELES EDUCATIVOS.
*QUEDAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS EN LUGARES CERRADOS.
*LAS ACTIVIDADES COMERCIALES CERRARÁN A LAS 19 HS
*LAS ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS FUNCIONARÁN EN MODALIDAD DE ENTREGA A DOMICILIO LUEGO DE LAS 19 HS
A partir de las cero horas del viernes, quedan además interrumpidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados. Según sostuvo el Presidente, las actividades comerciales en el área metropolitana deberán cerrar a las 19.
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