Lalo Creus: “Vamos a ser gobierno en el 2023 y por eso debemos poner por delante un proyecto para construir el poder que hace falta”

A horas del cierre de alianzas, referentes de agrupaciones de distintas localidades que integran Juntos por el Cambio, se reunieron con el concejal Eduardo “Lalo” Creus, para analizar la situación económica y social del municipio, además del escenario político local para las próximas elecciones.

Entre las primeras manifestaciones se refirieron a la realidad cotidiana de los vecinos.

“A nivel local todo se agravó para los vecinos, con la Pandemia se alejaron más que antes de la gente, solo repartieron comida y plata a algunos sectores, al resto nada, castigaron a los que trabajan con desprecio y más aumento” expresó Ricardo Viera referente de la agrupación “Por una Matanza mejor”.

“Con la pandemia quedó en evidencia lo decadente que es nuestro sistema de salud, que ya era malo y ahora es mucho peor, se agravó la situación de aprendizaje de los chicos dado que la mayoría no pudieron realizar su continuidad pedagógica por no tener clases presenciales y no contar con elementos tecnológicos que les permitiera estudiar, tampoco tienen espacios de recreación seguros y de calidad” comentó Edith Tejada referente la agrupación “Mujeres Lideres”

En la reunión también se evaluó la situación política del oficialismo, del espacio Juntos por el Cambio y los pasos a dar.

“Somos muchos los que nos identificamos con el peronismo, pero no nos identificamos con un intendente que no tiene a sus trabajadores y vecinos abandonado” expresó el consejero escolar (m.c.) de la agrupación “Visión Matanza” Javier Loto.

A su vez Cecilia Zacarías, militante de la agrupación “Igualdad y Progreso” agregó; “Hay mucha gente que nunca se metió en política, como yo, pero que ahora se decidió a hacer algo por su familia, por sus vecinos o por sus derechos, cada día se suman más vecinos que se cansaron de vivir siempre mal y quiere cambiar la realidad de sus barrios”.

En el comunicado que se difundió se lee la conclusión de que “Hay cada día más gente molesta y desilusionada con el Frente de Todos y disgustada con el gobierno municipal de Espinoza, estamos ante una dolorosa oportunidad de cambiar las cosas y mejorar la calidad de vida de nuestra gente trabajadora.”

En otro párrafo del comunicado se lee que “Juntos por el cambio es la única herramienta política que existe para que vivir en La Matanza deje de ser un sufrimiento diario, ha crecido la cantidad de gente decidida a cambiar con su voto lo que pasa desde hace tantos años.”

Por su parte el concejal Creus manifestó que; “este es un momento para mostrar un proyecto distinto a la historia de la oposición local, con generosidad, amplitud, una construcción atractiva a todos los honestos”

“Si se repiten los errores se repiten los resultados, mesas cerradas solo muestran mezquindad, acá siempre gobiernan los mismos no por sus méritos sino por los fracasos de los opositores, ya se desaprovecharon muchas oportunidades en el pasado” agregó el edil cambiemita.

“Vamos a ser gobierno en el 2023 y por eso debemos poner por delante un proyecto para construir el poder que hace falta, en estas elecciones 2021 debe quedar a la vista de todos que nuestro espacio integra y no discrimina a la gente honesta que quiere cambiar lo que vivimos aquí. Cierra el comunicado” culminó Creus.