Lalo Creus quiere debatir con Espinoza y el Dipy en La Matanza

Lalo Creus desafía a Espinoza y a El Dipy a un debate en La Matanza

Mientras los ojos de todo el país estaban puestos en el debate presidencial, un tweet del candidato a intendente Eduardo “Lalo” Creus generó revuelo en las redes sociales al desafiar abiertamente a sus contrincantes, Fernando Espinoza (@FerEspinozaok) y David “El Dipy” Martínez (@eldipypapaok), a un debate en La Matanza.

En su mensaje en Twitter, Creus compartió una foto de la transmisión del debate presidencial y expresó su sorpresa por la falta de un debate local en La Matanza, uno de los distritos más grandes de la provincia de Buenos Aires. En el tweet el candidato a intendente de Juntos escribió: “Mientras miro el debate pienso que es incomprensible que en La Matanza no hayamos tenido un debate todavía. ¿Se animan a debatir conmigo, @FerEspinozaok, @eldipypapaok? ¿O se van a seguir escondiendo? Yo tengo propuestas e ideas para contar, ¿ustedes? #LaMatanzaQuiereDebate.”

El tweet de Creus generó un rápido movimiento en las redes sociales, con muchos usuarios expresando su apoyo y exigiendo un debate entre los candidatos locales. Pero la movida de Creus no se quedó ahí y siguió presionando a sus rivales con un segundo tweet: “Se animarán a debatir conmigo Fernando Espinoza y El Dipy. Miren cómo ellos están debatiendo. Tengamos un debate, contemos lo que queremos para La Matanza. Dale Fernando Espinoza, dale David Dipy Martínez, hablemos de frente, debatamos propuestas. Los matanceros nos quieren escuchar, Matanza quiere debate”.

Hasta el momento, Espinoza no ha respondido públicamente al desafío. En cambio El Dipy aceptó y siguió el intercambio entre ambos, al cual Creus respondió: “Viniste una sola vez y caminaste solo. No te podes esconder porque ni siquiera estás acá. Lo repito: No alcanza con ser famoso para manejar una intendencia”.

Esta acción ha colocado al candidato de Juntos en el centro de la atención, generando un debate sobre la necesidad de discutir propuestas locales en un contexto de elecciones.

La pregunta que queda en el aire es si Espinoza se sumará al desafío de Creus y si finalmente se llevará a cabo un debate en La Matanza que permita a los ciudadanos conocer las ideas y propuestas de sus futuros representantes.