Lalo Creus: “La Matanza está abandonada, se sufre en todas las esquinas”

El candidato de JXC en La Matanza, Lalo Creus, inauguró una nueva sede de su espacio en Aldo Bonzi, allí habló con los vecinos y con Reportero24hd.

Frases de la entrevista.

“Esta es una fuerza real visible que protagoniza la gente. No es una fuerza de los políticos lejanos de gente que vive del estado. Es una fuerza donde los vecinos, la gente de Carne y Hueso es protagonista.

“La Matanza estaba abandonada, se sufre, nuestra vida está en riesgo en todas las esquinas”.

“Estamos construyendo el sueño, en octubre La Matanza cambia, cambia porque nos vamos a enfrentar a las mafias, no les tenemos miedo, se van para que podamos vivir en paz”.

Está en juego nuestro futuro, realmente está en juego nuestro futuro, yo entiendo a la gente que se enojó,

entiendo a la gente que está a harta, yo también lo he estado y en cierta forma también lo estoy, la diferencia es que yo no creo que una forma de solucionar los problemas que tenemos adentro de casa sea dinamitando mi casa

con mi familia adentro, La Matanza no se puede dinamitar, Argentina, la Provincia, no se pueden dinamitar,

por lo que estamos sufriendo, porque estamos adentro, nuestros hijos, nuestros nietos están adentro,

tenemos que defender nuestro oportunidad de futuro, podemos derrotar a las mafias, podemos sacar a patadas

en el culo a los corruptos, pero no hace falta prender fuego el país ni darle el mando a un loco que no sabemos

dónde nos va a llevar, esta Patricia Bullrich, que tiene un plan, que tiene un equipo, que tiene los ovarios

que se necesitan para darle orden al país; y está en Grindetti en la Provincia, y estoy yo, yo me hago cargo,

yo voy al frente, si la gente me da la oportunidad, yo voy al frente, es hora de cambiar La Matanza”.