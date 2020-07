Lalo Creus: «En La Matanza, tenes que elegir el menú de cómo querés morir»

El Concejal de Cambiemos Juntos La Matanza, en diálogo con Reportero24hd, habló del abandono total de La Matanza por parte del gobierno de Fernando Espinoza, ya que «caminar en La Matanza, es salir a arriesgar tu vida».

Creus dijo que lo que sucede en los eventos trágicos, «no son accidentes, ya que en su mayoría estos sucesos se pueden evitar, pero el hecho de que los bomberos no tengan las herramientas para trabajar, y que el distrito matancero no tenga los suficientes patrulleros policiales y las ambulancias, ya que siempre se rechazó el sistema del SAME, La Matanza vive hace años un abandono total»; también expresó el dolor por las muertes del incendio del edificio de Ramos Mejía, en donde murieron tres personas, pero también enfatizó que «en los barrios mas pobres de La Matanza, también muere mucha gente por incendios, dado que en Ramos Mejía los bomberos no pudieron utilizar la escalera mecánica, y en los barrios no pueden ingresar por las calles inaccesibles y cuando llegan ya los muertos están calcinados».

El Concejal habló también de la situación sanitaria en el distrito y como se vive con los infectados, en ese sentido contó que «una señora, esperó los treinta días que le den los resultados del hisopado por el Covid-19, pero parece que

perdieron los resultados, algo que ya escuché que pasó en muchos casos, pero el hijo que también presentaba síntomas, fue al hospital Santojanni y en 24 horas ya le dieron el resultado y tras darle positivo, lo trasladaron de inmediato a un hotel», también contó que hace unos días, una mujer le envió un video del hospital del kilómetro 32, mostrando que «en una sala ni baño tenían, el otro día llevé productos de limpieza y protección a los que están aislados en la que se supone es la sede de la Unlam en Catán, porque la gente que está ahí, están en una camita, le dan las cuatro comidas al estilo hospital, porque no te dejen entrar nada de alimentos de afuera, y lo peor de todo, es que nadie los va a ver durante todo el día, están totalmente solos, sin contención alguna. Son vecinos que están aislados esperando los resultados que tardan semanas, no se realmente qué pasa con los que están infectados, y tampoco le hacen el hisopado a nadie de la familia».

También se refirió a lo que significa el testeo, «en los relevamientos del Detectar, entran todas las personas, en realidad elprograma Detectar es una encuesta casa por casa, es una serie de preguntas, pero no es el hisopado que va al laboratorio, y si no tenés síntomas, te anotan como un test, mezclan todo».

Un dato a tener en cuenta, la mayoría de las personas, responde que ya le hicieron la encuesta, porque tienen «temor de que se los lleven y los dejen aislados en algún lugar lejos de sus familiares», subrayó Lalo Creus.

297visitas