Lalo Creus a toda campaña para ganar La Matanza

Lalo Creus recorrió este sábado Ramos Mejía. En vistas de las próximas elecciones, cientos de militantes de Alternativa Vecinal, el partido local presidido por el concejal de Juntos Lalo Creus, recorrieron las arterias del centro y la plaza Mitre para llevar sus propuestas y escuchar a los vecinos de La Matanza.

-Lalo, cual fue tu sensación al recorrer Ramos Mejía y hablar con los vecinos?

Sí, en Ramos te encontrás con gente de toda La Matanza, y acá escucho lo mismo que cuando camino por las localidades.

La gente se cansó, está cansada, se siente abandonada, tiene miedo, está frustrada, le cuesta mucho tener esperanza,

pero cuando se encuentra con alguien que quiere escucharla o que vive lo mismo que ella y que está dispuesto a ir al frente, así sea contra las mafia, veo que la gente empieza a apoyar, hoy yo sentí mucho apoyo y aparte no sé si vos viste, pero hubo casi 20 mesas, casi 200 personas; vecinos que no cobran un mango, que nadie los obliga, que se cansaron igual que todo el mundo de esta La Matanza, pero que no quieren quedarse encerrados en su casa tirando bronca. Salen, expresan, hablan con otros, se ponen una remera, entregan un folleta, hacen una mesa,

y eso que algunos subestiman, yo le doy mucho valor y me motiva mucho. Si los vecinos se juntan la historia en la matanza cambia, eso te lo aseguro.

-Hubo una foto, una reunión de Juntos…

Juntos, mucha gente no lo sabe, no es un partido político, Juntos es una unión de partidos políticos, es un frente de partidos políticos. Hubo frentes electorales que fueron más efímeros pero duraron poco, algunos no terminaron un gobierno, otros se unieron solo para una elección, esto es un frente político, es como si cuatro familias decidieran unirse y vivir bajo el mismo techo, entonces hay algunos temas de convivencia, de entendimiento, de formas distintas, que a veces generan más o menos contradicciones como cualquier familia, pero estamos unidos,

y cada tanto necesitamos esas reuniones como para que los melones se acomoden en el carro, y para decirle a todo el mundo que esto no está dividido, no nos compra, no nos rompen, y que estamos unidos y vamos a proponerle al país a la provincia y a La Matanza que cambie, y que cambie para siempre.

-Te encontrás con alguien en la calle, y a los vecinos que te están mirando, ¿por qué Lalo Creus en La Matanza?

Mira, yo no creía en la política, en la política partidaria, hasta hace cinco años, más o menos, cinco, seis años, yo creía que eran todos iguales, yo creía que esto no iba a cambiar nunca, creía que no se podía controlar las mafias,

y un día me di cuenta que en realidad podemos cambiar esto, pero nos tenemos que comprometer y no quedarnos solo en la queja, yo me di cuenta y me comprometí, estoy comprometido, juego mi vida y la de mis seres queridos en esta patriada, que es una patriada contra intereses muy poderosos, contra mafias prácticamente, y estoy decidido porque soy papá, soy abuelo, soy vecino, mis amigos, mis afectos, mis estudios, mis historias, está acá en La Matanza. No nos merecemos vivir así como vivimos, yo estoy confiado que esto va a cambiar y creo

que alguien tiene que animarse a ir al frente, yo me animo a ir al frente si la gente se decide acompañar y a cambiar esta historia, y yo creo que este año la gente se decidió.