La PBA comenzó a distribuir las vacunas para la campaña antigripal 2021

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires comenzó la distribución hacia las 12 Regiones Sanitarias de las vacunas contra la gripe, de cara al inicio de la Campaña Antigripal 2021 que, como todos los años, está dirigida a la población con factores de riesgo para el virus de la Influenza. El objetivo es distribuir las vacunas esta semana y comenzar la campaña la semana próxima.

En el actual contexto de pandemia y de vacunación contra la COVID-19, el ministerio de Salud bonaerense aclara que debe haber un intervalo de 14 días entre la vacuna contra la gripe y cualquiera de las dosis de vacuna contra el coronavirus. También deben esperar 14 días para aplicarse la antigripal aquellas personas que están cursando la COVID-19 o que son contacto estrecho de un caso confirmado, desde el momento en que reciben el alta médica.

“La vacunación antigripal se va a desarrollar en los centros habituales que cuenta cada municipio y la Provincia que, en mayoría, no son aquellos donde se está realizando la campaña COVID”, sostuvo el ministro Daniel Gollan. Esta aclaración es importante porque algunos intendentes habían pedido utilizar sus vacunatorios habituales de cada municipio para la inmunización contra el coronavirus, pero desde la Provincia se decidió montar 627 postas nuevas para no afectar la inmunización de Calendario. Vale aclarar que, cuando asumió la gestión actual, la cobertura de vacunación había caído a niveles históricos, llegando al 48% en al AMBA, lo cual expuso a la población al regreso de enfermedades erradicadas como el Sarampión. Por eso, fue esencial no ocupar la estructura tradicional de vacunatorios con la vacuna para Covid-19 y así permitir un mayor avance con el Calendario obligatorio.

¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe?

Personal de salud

Embarazadas

Puérperas (si no recibiste la vacuna durante el embarazo tenés tiempo hasta 10 días después de tener a tu bebe)

Niños de 6 a 24 meses (son dos dosis si nunca recibió antigripal)

Personas mayores de 64 años

Personas de 2 a 64 años con los siguientes factores de riesgo (deben llevar orden médica):

Enfermedades respiratorias

2- Enfermedades cardíacas

3- Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas

4-Pacientes oncohematológicos y trasplantados

5-Obesos con índice de masa corporal mayor a 40 Kg/m2

6-Diabéticos

7-Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas deingresar a diálisis en los siguientes seis meses

8-Retraso madurativo grave en menores de 18 años

9- Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromisorespiratorio y malformaciones congénitas graves

10- Tratamiento crónico con aspirina en menores de 18 años

11- Convivientes de enfermos oncohematológicos

12- Convivientes de prematuros menores de 1.500 g.

¿Qué precauciones deben tomar quienes se vacunaron contra la COVID-19?

Tanto quienes se dieron la primera como la segunda dosis, deben esperar 14 días para vacunarse contra la gripe. También deben esperar 14 días para vacunarse contra la gripe aquellos/as que están atravesando la infección por COVID-19 o que son contacto estrecho de una persona con ese virus.

