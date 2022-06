La educación en Argentina

Según se dice, la educación argentina está regida por la Ley de Educación Nacional 26.206​ que establece que la educación es un bien público, un derecho personal y social de las personas, del cual el Estado es quien debe garantizarla. Además determina que es obligatoria entre los cuatro y los 17 o 18 años de edad.

Pero la administración que debería hacer cumplir lo manifestado, cada vez peor hace “sus deberes”.

Falta de calefacción, de insumos básicos, problemas gremiales, la clase política que abandonó la escuela pública y cuántas cosas mas hacen que Uno mas Uno no sean Dos.

El oficialismo político del gobierno actual y la oposición nada hacen pensando en los mas pequeños. Y en las escuelas en lo cotidiano se refleja una educación catastrófica, no tan solo puertas adentro de las escuelas, sino también en quienes tienen a su cargo la educación familiar.

Pruebas del gobierno con resultados malísimos en alumnos reflejan una educación carente de enseñanza.

Argentina, un país en donde lo “inclusivo” parecería ser mas importante que una x o una e, y no precisamente “incluir” definitivamente a miles de alumnos en una igualdad absoluta.

Los políticos alentan a hablar mal a los mas pequeños, y otros nos hablan de un lenguaje que no le hace bien a nadie, al contrario, confunde mas; sin tan solo nos dedicaríamos a aprender el lenguaje básico…qué maravillosos seríamos, y podríamos ser los mejores del mundo. Pero evidentemente, eso, no le importa a nadie.

Pero lo mas miserable que puede extraerse de los políticos que intentan confundir a una sociedad, es que parte de la misma sociedad admita el mensaje mezclado de un fanatismo pordiosero y tan fradil como sus propios pensamientos.

Argentina es un país maravilloso, aún lo sería mas si gran parte de su gente lo creyera así.

Share this...





Pinterest

Linkedin