La Anmat prohibió el uso y la venta de barbijos y otros elementos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), a través de la Disposición 860/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, prohibió la comercialización y la distribución en todo el territorio argentino de un barbijo, un camisolín y otros productos médicos.

BARBIJOS

Se trata del producto rotulado como: “SMED – BARBIJO RECT C/ELAS NASAL X 25 – PM 896-2 LOTE 1009 STERILE EO 2 – VTO: 2025-05 – Distribuidor Exclusivo Soluciones de Logística Global S.A. Elaborado por Grupo Quality SA – España 3475 San Martin – DT Farm Montenegro Natalia MN 12652”.

Se solicitó “un sumario sanitario” a la firma SOLUCIONES DE LOGÍSTICA GLOBAL SA, cuyo domicilio está la calle Del Valle N° 201, Mercado Central, Tapiales, provincia de Buenos Aires.

Según la norma, la investigación se inició cuando la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibió una denuncia por correo electrónico en la que se indicaba que había adquirido en agosto de 2020 8 paquetes de veinticinco barbijo marca SMED presuntamente falsificados.

CAMISOLINES

También la Disposición 879/2021 establece la prohibición del “uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional del producto rotulado como: “INSUMOS XXI S.A., VIAL ERG, CALLE 97 N° 2716 SAN MARTIN – BS. AS. 50 CAMISOLINES HEMOREP. Ropa Descartable No Estéril, Lote: 1L5950 Modo de Uso: En caso de estar unidas, separar manualmente. Autorizado por ANMAT PM-1057-10 D.T. Farm. Javier Valverde, VENCIMIENTO 01/23. Venta Exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”, por ser producto falsificado”.

PRODUCTOS

Por su parte, la Disposición 866/2021 determina la prohibición del “uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional los productos: “DECA-DROBOL 200 NANDRONOL PHENIL PROPIONAT 100MG/ML NANDROLOL DECANOAT 100MG/ML. Elaborado por MAGER PHARMAZEUTISCHER TIERARZT.”; “MESVIRON 25 MESTEROLONE COMPRIMIDOS 25MG VIA ORAL (BLISTERES) elaborado por INSTITUTO MASONNENN.”; “SWISS POWER PHARMA DIVISION CLEMBUTEROL 0.08 MG – TESTED – 90 TABLETS, elaborado por SWISS POWER – PHARMA DIVISION.”; “SWISS POWER PHARMA DIVISION CLOMIPHEN 50 MG – TESTED – 30 TABLETS – MADE IN SWITZERLAND, elaborado por SWISS POWER – PHARMA DIVISION.”; “SWISS POWER PHARMA DIVISION MESTEROLONE 50 MG – TESTED – 30 TABLETS- MADE IN SWITZERLAND, elaborado por SWISS POWER – PHARMA DIVISION.”; “SWISS POWER PHARMA DIVISION NICOTINATE 20 MG – TESTED – 100 TABLETS – MADE IN SWITZERLAND–, SWISS POWER – PHARMA DIVISION.”; “SWISS POWER PHARMA DIVISION STANOZOLOL 10 MG – TESTED – 100 TABLETS – MADE IN SWITZERLAND, SWISS POWER – PHARMA DIVISION.”; “SWISS POWER PHARMA DIVISION TAMOXIFEN 20 MG – TESTED – 60 TABLETS – MADE IN SWITZERLAND, SWISS POWER – PHARMA DIVISION.”; ” SWISS POWER PHARMA DIVISION TRIAC 0,5 MG – TESTED – 100 TABLETS – MADE IN SWITZERLAND, SWISS POWER – PHARMA DIVISION.”; “TESTOSTERONE CYPIONATE INJECTION USP 200MG/ML FOR INTRAMUSCULAR USE ONLY, elaborado por PADDOOK LABORATORIES INC.”; “PRIMOBOLAN DEPOT, AMPOLLA – OLIGE INJEKTIONSLOSUNG – BERLIN/BERGKAMEN, SCHERING AG.”; “HEMPTIMISM CBD OIL 500MG, WPN SUPPLEMENTS.”; “HEMPTIMISM FULL SPECTRUM HEMP OIL 500MG, WPN SUPPLEMENTS.”