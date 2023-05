La agrupación Políticos del 2000 a plena campaña con el Colo Santilli en La Matanza

Elecciones 2023

Ismael Lopez y Hernán Berisso recorrieron el centro de San Justo.

Con un desplazamiento importante de militantes de la Agrupacion Politicos del 2000 en el macro centro y alrededores, los referentes del Colo Santilli llevaron propuestas a los matanceros y escucharon los problemas a resolver.

Ismael Lopez de la Agrupación Políticos del 2000 manifestó sobre la campaña caliente en este 2023: “Caliente viene en el sentido que la gente quiere participar, eso es lo bueno. Nosotros no respondemos agresiones, no respondemos a la gente que quiere romper más que construir. Nosotros estamos buscando el bien común y lo hacemos a través de nuestro conductor, que es Hernán Berisso. Acá somos todos gente que participamos sabiendo lo que queremos, o sea acá no vas a encontrar alguien que te dice ¿por qué estás?

Si estoy porque quiero cambiar la realidad, acá no hay plata, no hay gente paga, el que está está por convicción, no por un dinero, está por un valor mayor.

Estamos convencidos del proyecto de Diego Santilli, en la provincia de Buenos Aires, queremos el cambio y de la reta a nivel nacional”.

Por su parte el referente Hernán Berisso habló sobre el ordenamiento de Juntos en vistas a las próximas elecciones: “El 24 de junio se cierran las listas, todavía hay tiempo, es temprano, yo creo que, a fin de mayo, ya vamos a tener precisiones, es un proceso lógico donde diferentes actores quieren ocupar algunos roles para cambiar la realidad a la gente. Y por qué estamos con sustanciados, es un proceso normal, que muchas veces es amplificado por algunos medios, pero estamos tranquilos sabiendo que nuestro trabajo en el territorio da sus frutos.

Y arriba, en su momento cerrarán, vamos a ir todos juntos y vamos a traccionar para como bien decía Ismael cambiar la realidad de los matanceros, de los bonaerense y de los argentinos”.

Consultado sobre la situación en La Matanza, apuntó contra el actual intendente Fernando Espinoza: “la matanza es un distrito rico que los sucesivos gobiernos de un mismo signo político se encargaron en pobrecer.

A ver, hoy la gente acá vive sumida en la desidia total por parte del municipio y nosotros, como bien decía Ismael, trabajando en equipo, con sustanciados a la gente, ¿cuál es nuestro proyecto? ¿Cuáles son nuestras propuestas?

Hay una realidad, nosotros ya somos gente con muchos años en esto, pero le tenemos que dejar un país a nuestros hijos y le tenemos que dejar un país y un municipio en los matanceros donde sea digno poder vivir.

En ese sentido estamos trabajando fuertemente todos en equipo y en este caso con Ismael”.