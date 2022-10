Ismael Lopez quiere ser intendente de La Matanza

ELECCIONES 2023 EN LA MATANZA.

Se encendió la campaña electoral.

Muchos arcos políticos comienzan a mostrar a sus posibles candidatos.

Este el caso de Ismael López, de la Agrupación Políticos del 2000

En esta entrevista nos cuenta su historia política y social y porqué quiere ser intendente de La Matanza en 2023.

Ismael López:“Yo soy presidente de la agrupación hace muchos años, no es de ahora. Obviamente el peronismo es un movimiento y dentro del movimiento de los compañeros cambian o por lo menos deberían cambiar hay dinosaurios todavía que siguen dando vueltas hay pollo al spiedo que están quemado y siguen dando vueltas y la gente es como que dice, voto está lista por el de arriba, pero a los chiquitos prefiero ni mirar porque siempre están los mismos. Entonces políticos del 2000 es eso, es decir, una nueva generación gente joven de ser posible que siempre hizo política. Buscando el bien común y no como dicen yo no soy político y hago política no es ahí la gente se confunde el bien común y la política el que trabaja en su familia. Busca el bien común el que trabaja en una forma Digamos como dice en una agrupación también hace política el que se postula hace política yo el hombre es usó político es un animal político no puede vivir aislado lo que pasa es que está tan tan mal la política por los politiqueros que ya les da vergüenza a ellos mismos decir que somos políticos bueno nosotros tenemos un centro de estudios políticos además de la agrupación políticos del 2000 y además una Cooperativa de trabajo”.

#partidodelamatanza