Indignación dejaron morir a un argentino en Bolivia

“Tu plata no nos sirve”.

El docente salteño Alejandro Benítez murió en Bolivia luego de que no quisieran atenderlo por no tener pesos bolivianos para pagar el servicio médico.

¿Existe la reciprocidad en materia de salud entre la Argentina y nuestros países vecinos?.

Viajando en moto con amigos, sufrió un accidente con un camión en la ruta.

Para atenderlo, le exigieron el pago por adelantado del servicio de ambulancia y los gastos de emergencia con pesos bolivianos. El hombre solo tenía pesos argentinos, lo dejaron morir.

“Yo le decía que mi amigo estaba agonizando y me decía ‘no, no, tu plata no sirve’”, dijo a Cadena 3 uno de los amigos de Benítez, sobre la tajante respuesta que le dieron en el centro de salud cuando quisieron pagar con dinero argentino.