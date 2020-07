Impacto psicológico en Cuarentena

Con el fin de proteger la Salud Publica frente a la propagación del COVID-19 en nuestro país,

debemos permanecer en nuestro domicilio con el mínimo desplazamiento.

El aislamiento social preventivo genera consecuencias psicológicas en los individuos.

Surge incertidumbre por no tener el control sobre la situación y ambivalencia: aspectos

positivos y negativos, esta situación ha transformado la manera en la que vivimos y la

seguridad que poseíamos en nuestra vida en lo cotidiano.

La exposición prolongada en los medios de comunicación genera huellas psicológicas, por solo

observar y ver noticias desagradables para la vulnerabilidad que algunas personas conlleva.

Ante todo esto, nuestro inconsciente activa los mecanismos de defensa que se emplean para

defendernos de emociones, pensamientos o ataques que puedan producirnos ansiedades y

nos dañan: Psicológicamente, en nuestra personalidad o nuestro organismo.

El desplazamiento, es aquel impulso que dirigimos hacia otra cosa u otra persona: por ejemplo:

la agresión : la cotidianidad en el ámbito laboral nos deja muy poco margen para compartir

cosas en nuestro hogar , muchas veces en una discusión la familia termina por dejar de lado

la misma y encerrarse en sus cuartos o salir a caminar para tranquilizarse , pero en estas

circunstancias esto ya no es suficiente ni posible salir de sus casas… y se multiplican los casos

de violencia verbal psicológica y lamentablemente , en ocasiones físicas . No justifica en

absoluto ninguno de las acciones violentas cualquiera sea su forma, pero son mecanismos de

defensa que se activan y que deben ser tratados y acompañados mediante profesionales,

incluso todo el vínculo familiar.

Como Psicólogos Sociales evaluamos la conducta y su función mental de cada individuo, pero

sobre todo su conducta en lo social… como piensa, que siente, como actúa de acuerdo a sus

matrices de aprendizaje a lo largo de su vida, y de esa manera: analizar, generar hipótesis. Y

así terapias utilizando las herramientas de la psicología social : y que el individuo pueda salir

de la soledad, preocupación, tristeza, pérdidas de vidas, apatía, empatía, ira, enojos,

impotencia, idealización de una persona y luego en el desencanto por poner esa esperanza

tal vez en un funcionario , quien parecía “Mesías” y ya no lo es , entre otras cosas. Esto de

manera cotidiana produce psicomatización, enfermando así el cuerpo: gastritis, palpitaciones,

ataque de fobias, pánico, intentos de suicidios., entre otros.

Para enfrentar estos episodios se recomienda generar una rutina , horarios , actividades en

familia y tiempos a solas en lo posible dentro , de lo que el espacio físico nos permita , no

permanecer , por ejemplo todo los días con el pijama por el solo hecho de no salir a trabajar,

consumir lo justo y necesario en cuanto a la información de las noticias , y solo aquellas

oficiales -. OMS- Presidencia- Ministerio de Salud – la misma importancia al compartir la

información a los grupos de las redes sociales

Ser conscientes de la situación mundial que se está viviendo, genera que podamos acatar el

protocolo y evitar la propagación del virus. Utilizar las redes sociales para concientizar a los

demás, para compartir palabra de fortaleza, de aliento, buscar propuestas gratuitas de

capacitaciones, en el caso de no contar con ingresos económicos fijos dada la situación

económica del país. Generar rutinas y juegos de diferentes tipo con los niños e inclusive con

los adolescentes: porque es necesario, también, el acercamiento como padres, necesitan su

espacio sí, claro, pero aunque tal vez lo nieguen, también al amor de sus padres, que la vida

cotidiana deja el santd by y estos crecen con carencia de afecto emocional.

Volver a los hobbies , que por falta de tiempo se dejaron en el cajón de los recuerdos , y

retomarlos : guitarra, canto , pintura , escribir , decorar ,fotografía, manualidades, para así

desarrollar otro mecanismo de defensa al cual llamamos :sublimar, canalizar las pulsiones de

manera activa y positiva : para nuestra vida y así desarrollar la resilencia, esa capacidad e

sobre ponernos a la crisis, y adaptarnos activamente a la realidad que vivimos .

Utiliza las redes para comunicarte con tus seres cercanos, allegados, con el mundo y

compartir mensajes y videos de esperanza. Utiliza nuestros dones y talentos para inyectar fe y

esperanza en los demás, tener empatía te hace sentir que sos de utilidad aun en medio de un

panorama de desolación. Las videos llamadas hoy tan utilizadas pueden ser de gran alivio

para aquellos que están solos en su hogar, canta una canción… despierta ese niño que todos

tenemos adentro, genera teletrabajos, un negocio personal.

Si te encuentras en una situación que no puedes manejar, ansiedad, miedo, etc. No dudes en

comunicarte, no será una sesión, ya que están suspendidas, sino una conversación amena

para para poder escucharte. Ten en cuenta que no todos pueden dar consejos…busca un

profesional, que sea objetivo, que te ayude a ser independiente y consiente de tus acciones.

Desarrollar una buena actitud te dará la esperanza y paciencia para poder sobre llevar esta

situación, ser bondadoso te llenará el espíritu y serás de testimonio , de que cada uno desde

su lugar podemos , no solo, combatir esta pandemia, sino ser un gran equipo bajo el mismo

cielo. Saldremos así sanos mentalmente.

Martínez Verónica

Lic. Psicología Social- Profesora- Acompañante Terapéutico- Comunicadora social- terapeuta

grupal-Comunicadora Social-Profesora – Operadora Social – Primeros Auxilios Psicológicos.

Res.558. C.C.C La Plata – Ley de Salud Mental 26.657 –

Miembro de Prensa U.T.P.B.A- AF: 41035

Instructora en Socorrismo Urbano con RCP y DEA – AIDER Internacional

AR-1/019-1959

