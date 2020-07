Gustavo Menendez está infectado con Covid-19, el sábado estuvo reunido con Verónica Magario

El intendente de la Municipalidad de Merlo, Gustavo Menendez, está infectado con Covid-19

El sábado pasado estuvo reunido con Verónica Magario, la vicegobernadora estuvo en su distrito para analizar la situación epidemiológica, sanitaria y económica de su municipio.

El propio Intendente dio a conocer esta información esta medianoche:»Hace un rato me acaban de informar que el hisopado que me hice en el día de ayer al mediodía arrojó como resultado que soy Covid 19 positivo. Me siento muy bien, casi sin síntomas por el momento. Cumpliré por el momento con un estricto aislamiento en mi domicilio. Agradezco cada mensajes de aliento y de cariño que estoy recibiendo! Mañana amplío».

