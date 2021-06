Florencio Randazzo: “Voy a ser candidato”

Va a competir por una banca a Diputado Nacional con un frente de peronistas alejado de Cristina F. de Kirchner y Alberto Fernández.

“En 2015 honré la palabra, cosa que hacen muy pocos políticos. Dije que no iba a ser candidato a gobernador y no lo fui. Eso parece demasiado alejado en la lógica política, pero no de la sociedad, que necesita confianza en la palabra. En 2017 planteé una PASO, no se me dio y soy muy respetuoso de la palabra del ciudadano cuando concurre a votar. Ese pronunciamiento es inapelable”, explicó este sábado en una entrevista con Clarín sobre los últimos años de su carrera política, en los que tuvo muy poca actividad.