Florencio Randazzo será el candidato de Consenso Federal

TOTO DELGADO: “La polarización es una trampa que genera una grieta que no ha llevado ni llevará solución alguna al Pueblo argentino”.

El referente de Consenso Federal aporta su mirada sobre la actualidad política y social del país en tiempos de pandemia. Habla del futuro cercano del espacio político que integra reafirmando la candidatura de Florencio Randazzo.

-Cómo estás viviendo estos tiempos ?

La polarizacion entre falsas opciones nos llevó a esta situación triste y dramática que se vive a nivel nacional, provincial y distrital” sostiene Toto, subrayando que “desde Consenso Federal pretendemos ser una fuerza que compita en las próximas elecciones de medio termino aportando ideas y trabajo, dispuestos a consensuar y tender puentes de diálogo con todos aquellos que busquen el bien común de la sociedad, no creamos una fuerza para alcanzar una banca ni servirnos del Estado,sino para servir a todos los que nos acompañen con su voto y a los que no lo hagan”.

– Cual es el próximo paso en ese sentido?

En los próximos días vamos a invitar a Florencio Randazzo a compartir actividades de trabajo social en el distrito y diálogos con Pymes, siempre con el debido cuidado y respeto de los protocolos vigentes. Luego realizaremos un encuentro virtual que reunirá a los compañeros de La Matanza”.

¿Estás convencido que la grieta no beneficia a nadie?

– La realidad ,que es la única verdad ,nos dice claramente que al menos al Pueblo y al país los perjudica enormemente,por eso hay que salir ya de la intransigencia y la comodidad del desacuerdo.

Mientras la pobreza, la marginalidad, la inseguridad, el desempleo y la corrupción llegan a límites obscenos el Presidente de la Cámara de diputados y la Vicepresidenta y titular del Senado aumentan el 40% el sueldo de los legisladores y en otro orden de cosas asistimos a los vacunatorios vip, no tienen corazón ni vergüenza.”.

Delgado se refirió también a la grieta en el distrito.

” Aquí la oposición carece de ideas e ingenio para plasmar en el legislativo aportes basados en acuerdos que beneficien a los ciudadanos,con los que tampoco demuestran ningún grado de empatia, en cambio por un lado pelean entre ellos y por otro enfrentan al oficialismo con denuncias vacías e insultos por doquier.

En tanto desde el gobierno municipal está muy pendiente de la pelea política nacional; y eso no es bueno para La Matanza.”

“Por eso este espacio que supo construir Roberto Lavagna en 2019 se prepara a dar batalla con la firme convicción de romper la polarización,no nos situamos ni de un lado ni en el otro,ni siquiera en el medio,sino del lado de la gente que clama por una alternativa y a consideración de ellos nos someteremos”.

Delgado también dijo que “en estos tiempos tenemos que tener la capacidad del diálogo, y tejer puentes de consensos, la política en estos tiempos debe mas que nunca transformarse en una herramienta fenomenal para solucionar la vida de los pueblos”.