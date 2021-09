Facundo Manes en La Matanza

Facundo Manes : “A muchos no les conviene que vayamos a votar, que nos animemos, que nos comprometamos. Les tenemos una mala noticia: lo que se está generando es imparable”.

El precandidato a diputado nacional por el espacio “Dar el paso” dentro de la alianza Juntos, en provincia de Buenos

Aires, visitó Ramos Mejía.

Allí, frente a un grupo de militantes, Manes manifestó que “a lo único que le tienen miedo es al voto del pueblo y el 12 de

septiembre tenemos que ir a votar y demostrarles que el pueblo argentino no se rinde”. “Necesitamos liderazgos que lideren con esperanza y no con miedo”. “El voto es el lenguaje universal del pueblo y la rebeldía, y es la única manera de rebelarnos ante este sistema que no quiere que cambie nada”. “La Matanza le va a decir a la Argentina que no queremos más corrupción, que lo que queremos es educación, educación y educación”.