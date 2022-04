Facilidades financieras y tarifarias a empresas recuperadas

En sesión ordinaria, la Cámara Alta votó favorablemente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que frena desalojos y suspende cortes por falta de pago de los servicios públicos. También aprobó la Ley de Identidad de Origen y la adhesión a la Ley Nacional 27.506 de “Promoción de la Economía del Conocimiento”.



El Cuerpo que conduce la vicegobernadora Verónica Magario transformó en Ley el proyecto que declara la Emergencia Económica, Financiera y Tarifaria de las empresas recuperadas de la provincia de Buenos Aires.



El proyecto enviado a la legislatura por el Poder Ejecutivo bonaerense otorga facilidades financieras y tarifarias, suspende la ejecución de sentencias de desalojo y prohíbe los cortes de servicios públicos de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales por el plazo de dos años.



También señala que los prestatarios tienen que otorgar un plan de facilidades de pago para poder cancelar las deudas que tengan esas empresas.



Las senadoras y senadores también aprobaron la Ley de Identidad de Origen, que garantiza el acceso a ese derecho primario a todas las personas que están buscando a sus familias.



La norma crea “tres vías protegidas” para que las personas que fueron privadas de su identidad biológica pueden conocer la misma: una judicial, una administrativa a cargo del Poder Ejecutivo, y una particular a la que pueden optar los buscadores con el apoyo del Estado para acceder a los archivos que puedan servir para descubrir sus familias biológicas.



La ley impulsa campañas de concientización, mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la norma, capacitaciones a los organismos de la administración pública, convenios de cooperación y la adecuación de normativas en caso de ser necesario; y contempla la gratuidad de los estudios genéticos.



Y propicia la progresiva conformación de un banco provincial de datos genéticos, estableciendo la obligación de coordinar las búsquedas e intercambiar información con los organismos de otras jurisdicciones.



El Cuerpo aprobó el proyecto del Gobierno bonaerense para modificar las leyes 14.393, 12.511 y 15.310 que regulan el reparto de fondos destinados a programas de viviendas y de género. La misma introduce cambios a las legislaciones que regulan el Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires (PROMEI), el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial y el Fideicomiso del Programa “Desendeudadas”.



Durante la sesión ordinaria, se votó la adhesión a la Ley Nacional 27.506 de “Promoción de la Economía del Conocimiento”, que tiene por objetivo generar empleos y condiciones favorables para que empresas decidan invertir en la Provincia.



Entre los beneficios, se encuentra la exención de Ingresos Brutos para micro, pequeñas y medianas y grandes empresas y beneficios especiales para polos y parques tecnológicos.



Otro de los proyectos aprobados fue la adhesión al Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública, creado por Ley N° 27.424.



Homenajes



Durante la sesión, tuvo lugar en el recinto un acto de entronización del cuadro homenaje del ex gobernador Juan Manuel de Rosas, que fue recordado como “un representante de la identidad bonaerense y un faro en la defensa de la soberanía nacional”.



También se recordó a los veteranos y caídos durante la Guerra de Malvinas, al cumplirse 40 años de ese hecho histórico.



Por último, se rindió un sentido homenaje a Graciela Giannettasio, ex vicegobernadora bonaerense, Ministra de Educación de la Nación y diputada nacional, quien falleció el 5 de abril pasado.