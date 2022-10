Encuentro de Dirigentes de la tercera sección en La Matanza

Convergencia Bonaerense de La Matanza fue presentada en público, con la participación de importantes referentes del Peronismo, que se dieron cita esta tarde en la localidad de San Justo para avanzar en acuerdos que abarcan a la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

Por Verónica Bustos.

Se hicieron presentes Eduardo Amalvy (Lomas de Zamora), Mauricio Silva y Facundo Quiroga (Alte Brown), Jorge “Chino” González (Esteban Echeverría), Ale Néstor Turco (Ensenada), y de La Matanza, Ismael López y la Dra. Ana María Casas; entre otros.

El dirigente peronista, Abraham “Toto” Delgado, anfitrión del encuentro, destacó “el valor de la militancia por sobre la parafernalia publicitaria de la oposición, porque son ellos quienes no se dejan engañar y luchan por hacer prevalecer sus convicciones por sobre las mentiras a las que se ven sometidos cuando políticos de otros lugares pisan nuestro distrito con el único fin de querer ser intendentes, ni saben lo que es La Matanza, hay una chica Florencia ,que viene de Recoleta y quiere ser intendente, agarran a 3 o 4 compañeros, algunos distraídos, los ponen en un restorán, hacen una caminata y se aplauden entre ellos y creen que van a ser intendentes, ¡no se puede creer! La Matanza es Virrey del Pino, Gregorio de Laferrere, Isidro Casanova, Rafael Castillo, ¿que se saben estos?”.

Dijo además: “Cuando la patria está en juego hay que participar y nosotros lo vamos a hacer desde el movimiento nacional peronista. Estamos buscando la unidad de todo el pueblo soñamos con la hora de los pueblos, donde dejemos de lado los intereses personales, sectoriales en bien de todo el conjunto de la República Argentina”.

En otro tramo de la conversación que mantuvo con los trabajadores de prensa, consideró “Lamentablemente que en este último tiempo hayan crecido la cantidad de comedores y nosotros queremos que cada niño coma en su mesa. Estamos a pocas horas de conmemorar el día de la madre y muchos hogares están tristes en nuestra querida República, no podemos aceptar que en un país donde sobran los alimentos pasen estas tristezas de que en la mesa familiar no esté el pan”.

Aseguró, además: “Yo no vengo a buscar una banquita ni un lugar en ningún lado yo vengo a devolver a entregar todo lo que me quede de vida al bien común, a la gente, ustedes me conocen y saben que lo digo desde lo más profundo de mi corazón”.

Seguidamente, reflexionó: “El compañero Fernando ha llamado a la unidad son momentos difíciles y muchos apuestan por los intereses personales o sectoriales yo quisiera que todos entiendan que tenemos que tener la grandeza de estos tiempos, hoy los que dicen ser organizaciones sociales apuntan a ser diputados, intendentes y los compañeros del movimiento obrero también, ponemos el carro delante de los caballos. Hay algunas cosas que discrepo con el compañero Fernando (Espinoza) pero hay que reconocer que en estos tiempos tan difíciles se han hecho muchas obras, hay una mega obra en Gregorio de Laferrere, se inauguró una universidad de alta tecnología en el km 32, se abrieron hospitales, en Casanova se asfaltaron 120 cuadra, en el deporte se están haciendo las cosas bien como en cultura”. Finalizó.