El transporte público se habilita sólo para trabajadores esenciales

A PARTIR DE MAÑANA CADUCAN LOS PERMISOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. Es decir, a partir del viernes a las 00 horas el transporte público podrá ser solamente utilizado por los trabajadores considerados esenciales.

Alberto Fernández: “Querían salir a correr y a pasear, salgan; ahí están las consecuencias”.

«Lo que más hicimos fue preservar el empleo».

«Tengo un compromiso ético y es no abandonarlos más allá de que me digan que soy un facilista y no le presto atención a la economía».

«Sé que estamos viviendo un momento económico traumático pero sé que si no hacemos algo la vida de muchos argentinos corre riesgo».

El presidente Alberto Fernández aseguró que en los últimos días “aumentaron los contagios, la movilidad y la ocupación hospitalaria».

Fernández brindó una entrevista al noticieron del canal Telefé, allí dijo; “Querían salir a correr, a abrir los comercios y acá están las consecuencias. No me puedo hacer el distraído, los que le prestaron atención a la economía están como acá al lado, con más de 40 mil muertos”.

