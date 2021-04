El Consejo Escolar de La Matanza refuerza a las escuelas para garantizar las clases seguras

En una entrevista exclusiva con Reportero24hd, Sabrina Arias, Presidenta del Consejo Escolar de La Matanza, manifestó este fin de semana, que todos los días, se trabaja redoblando esfuerzos para garantizar la presencialidad en las escuelas matanceras.

Una de los principales interrogantes de nuestra parte, era saber sobre la situación Covid de los trabajadores en una escuela, a lo que Arias respondió: “Primero, en Provincia no se pide hisopado. Si en CABA. Por ejemplo, si el docente expresa tener síntomas no asiste a la escuela. Avisa y concurre a un centro de salud, de ser positivo, hace el aislamiento y los trámites con su obra social/Art., el Consejo Escolar solo garantiza los elementos para cumplir con los protocolos”. Suponiendo que se detecte de forma inmediata un caso positivo de Covid-19 en una escuela, Sabrina respondió: “el protocolo indica que la escuela debe contar con una dependencia o aula como el sector de aislamiento por si se detecta un caso. ( si alguien tiene síntomas). De ser así, se aísla al docente y la burbuja ( grupo de estudiantes)”.

“En La Matanza, al igual que en el resto de la provincia de Buenos Aires, está en vigencia el plan jurisdiccional para el regreso segura clases presenciales. Este plan fue desarrollado por la DGCyE y es obligatorio y de estricto cumplimiento en todas las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. Con los protocolos incluidos en este, se garantizan los cuidados de higiene y cuidado personal y limpieza y desinfección de los establecimientos y, así, velar por el cuidado de todos y todas”, indicó Arias informando la formalidad de las principales actividades.

Con el fin de saber exactamente lo que realiza el Consejo ante esta situación de pandemia, Sabrina contó que “el Consejo Escolar provee a todas las instituciones educativas con kits de limpieza, higiene y desinfección según la normativa del plan que se implementa en cada escuela dependiendo de la situación particular de la comunidad educativa (esto quiere decir que no en todas las escuelas, tienen el mismo tiempo de clases, etc). En cuánto al desarrollo de las actividades pedagógicas, es jefatura regional quien regula las formas”.

Además señaló que se distribuyen “los kits de limpieza, higiene y desinfección, y además se llevan a cabo otras medidas como por ejemplo limpieza de tanques para un posterior análisis de agua potable, la provisión de agua potable en aquellas escuelas que no cuentan con agua de red y desinfecciones, permitiendo así que las clases presenciales se lleven a cabo con la aplicación de los protocolos correspondientes y de la forma más segura, primando el cuidado y la salud de todos los y los estudiantes y los y las docentes y auxiliares”.

Sabrina Arias, como autoridad máxima nos informó que en los últimos días el Consejo Escolar de La Matanza llevó a cabo la segunda sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo 2021, en donde el cuerpo de Consejeros Escolares trató los siguientes temas en el orden del día:

• Desarrollo de los Actos públicos virtuales ;

Funcionamiento de las áreas del consejo escolar y desarrollo de los protocolos

• Visitas a los depósitos de los proveedores que prestan en el servicio Alimentario escolar a través de los módulos alimentarios en cajas embalados y rotuladas.

Visitas a las escuelas para supervisar las entregas de módulos recibidas y entregadas a más familias.

Recorrida a las escuelas que tienen obras en ejecución de Plan de obras 2021

• Se aprobaron por unanimidad la adjudicación de obras de infraestructura licitadas correspondientes a los programas PEDD, PROGRAMA 37 Y PEED GAS y, además, la implementación bimestral de las licitaciones de SAE ( ABRIL-MAYO)

• Cooperadora escolar y kioscos. En desarrollo protocolos para su ejecución

• Entregas realizadas de kits de limpieza, higiene y protección personal.

