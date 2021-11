El asesino del kiosquero pidió que no le den cadena perpetua

Se trata de Leandro Suárez, el joven de 29 años detenido por el crimen del kiosquero Roberto Sabo.

“Por favor, no me pidan la prisión perpetua. Me quiero morir”, dijo Suárez en su indagatoria ante el fiscal Federico Medone de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, de acuerdo a información de fuentes judiciales.

Por el momento, sobre la adolescente de 15 años que actuó en complicidad, se dictó una “medida de seguridad” y fue remitida a un instituto de menores.