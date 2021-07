Del Caño será precandidato e insiste con el llamado a la unidad de la izquierda anticapitalista y socialista

Nathalia González Seligra, dirigente de SUTEBA La Matanza, precisó que “muchos delegados y delegadas dieron cuenta del enorme proceso de organización que hay en la clase trabajadora, donde crece el descontento y la desilusión entre quienes votaron al Frente de Todos, que lejos de cumplir las expectativas de millones de sus votantes de revertir la “herencia” del Macrismo, profundizó un ajuste contra el pueblo trabajador, honrando la deuda ilegal y fraudulenta con el FMI. Hoy, además, la derecha de Juntos por el Cambio está buscando distintas alternativas para intentar canalizar esta decepción con el Gobierno. Incluso aparecen personajes como Randazzo que se quieren mostrar como “algo distinto” o dentro de la derecha promueven a los libertarios.

Por eso, insistimos en que se vuelve más necesaria la unidad de toda la izquierda clasista y socialista para emerger como una potente tercera fuerza a nivel nacional”.

Jorgelina Esteche, docente referente de Morón, agregó: “En la zona oeste, junto con Nathalia, acompañamos procesos de lucha y organización que expresan la bronca con el gobierno por sus condiciones laborales y salariales, mientras los sindicatos siguen de brazos cruzados. También a quienes pelean por una vivienda digna, como las familias de las tomas de Castillo, Catan, la pelea por salario en la salud en los tres principales hospitales municipales de La Matanza en el distrito de Espinoza, o la clínica Constituyentes en Morón. Las y los docentes precarizados denuncian la enorme desocupación o los salarios de miseria responsabilidad de Kicillof. Muchos nos dicen que no votaron al gobierno para esto.

Por eso fortalecer a la izquierda como tercera fuerza, es para conquistar nuevas bancas parlamentarias que serán un importante instrumento de lucha del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud contra el ajuste del gobierno. Partimos de las importantes elecciones que realizaron este año las fuerzas que integran el FIT-U en Misiones y en particular en Jujuy, donde nuestros compañeros salieron terceros en la provincia”.

Respecto a las respuestas recibidas de las demás fuerzas de izquierda frente a la propuesta de unidad que vienen postulando, señalaron que “Los compañeros de Política Obrera de Altamira han puesto diversas condiciones para la unidad. También hemos encontrado otro tipo de rechazos, como el Nuevo MAS planteando un debate muy personalista, excluyendo a compañeros y compañeras con los que tenemos que trabajar la unidad y sin ponerse la unidad como objetivo. Autodeterminación y Libertad hizo un rechazo explícito a través de Luis Zamora”.

Además, Nathalia González destacó que “seguiremos insistiendo sobre la necesidad de presentar una alternativa unificada hasta los últimos días estipulados para la inscripción de listas y entendemos que los partidos que se nieguen a una unidad electoral de toda izquierda clasista y socialista, de hecho, estarían favoreciendo a que tanto el oficialismo como la oposición de derecha intenten mostrar una fragmentación de la izquierda que sólo puede ser útil a estos sectores. Por eso resolvimos en nuestro Congreso hacer todos los esfuerzos para intentar lograr un acuerdo de orden de listas y de rotación de bancas entre las distintas fuerzas. De no llegar a un acuerdo hay que utilizar el recurso de las PASO.”

Share this...





Pinterest

Linkedin