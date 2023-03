Cristina Kirchner ante el Grupo de Puebla

El Grupo Puebla, un espacio político que reúne a líderes y lideresas progresistas, celebró este martes un encuentro internacional en el Centro Cultural Kirchner, en apoyo a Cristina Kirchner.

Bajo la consigna “Voluntad popular y democracia”, el evento contó con la presencia de la propia Vicepresidenta, así como de varios ex mandatarios, entre ellos Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper.

Cristina Fernández en su discurso subrayó: “No me interesa si me van a condenar, inhabilitar o meter presa. Me importa que volvamos a construir un Estado democrático y constitucional en el cual las garantías no sean cartón pintado. Me interesa volver a construir un país que alguna vez tuvimos, como lo hizo el peronismo el siglo pasado”.