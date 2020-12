Axel Kicillof: “Vengo a transformar lo que anda mal”.

El gobernador hizo un balance de su primer año de gestión al frente de la provincia de Buenos Aires.

“Me fascinan lo desafíos de la provincia porque vengo a transformar lo que anda mal”, dijo el mandatario bonaerense durante una entrevista con Télam, además manifestó: “En el Gobierno anterior no había viviendas, no abrían hospitales, no arreglaban escuelas y falseaban información respecto de la inversión en obras. Esos grandes desafíos son los que me trajeron acá. Cuando uno se propone transformar las cuestiones de fondo, encuentra obstáculos, no sólo de la oposición política sino sino del sistema en general. Pero no tengo problema con eso”.