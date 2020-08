Anses informó que los presos no perciben el IFE

Anses modificó los requisitos para cobrar el IFE y excluyó a los presos que habían resultado beneficiarios.

El Gobierno formalizó a través de una resolución del Ministerio de Trabajo, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que los presos no pueden percibir el IFE: «Aclárase que las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios”.

El cambio en los requisitos se hizo «a fin de poder fortalecer la llegada de esta prestación excepcional a los sectores más vulnerables, deviene necesario introducir ciertas modificaciones», justificó el Ministerio.