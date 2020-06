Alto operativo de seguridad en Ciudad Madero, La Matanza

Continúa el operativo de seguridad en la zona en que balearon al fumigador.

Durante el día, los propios vecinos cortaron la Gral Paz, hasta que llegó el ministro de seguridad de la PBA, Sergio Berni, (que estará a cargo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), manifestó: “Es una fuerza especial que está entrenada para actuar en situaciones de estrés social y ante situaciones de lucha contra el narcotráfico; con sentido social, responsabilidad y entendiendo las situaciones de los vecinos”. “Vamos a trabajar no solo desde una mirada policial, sino, también, desde un abordaje integral, ya que las políticas de seguridad no se pueden llevar adelante si no hay una política de inclusión social”.

269visitas

MAS NOTICIAS