Alberto Fernández dijo que pretende que los servicios públicos «lleguen a todos»

El Presidente durante el acto en el partido de Pilar para la inauguración de la estación Villa Rosa anunció un plan de obras para los partidos de Pilar y Tres de Febrero.

“Declaré a la telefonía celular e internet servicio público porque me di cuenta que muchos chicos en CABA y en el resto del país no acceden a internet, y como no tienen internet no le llegan las clases de sus maestros”., manifestó el primer mandatario.

Fernández también dijo que, pese a los cuestionamientos que recibió su gobierno por las medidas de aislamiento dispuestas para contener el avance del coronavirus, «el salario cayó la mitad de lo que cayó el año pasado», y aspira a que «los servicios públicos lleguen a todos» y reiteró que no fue equivocado «preservar a la gente antes que ganar un peso más en la economía» durante la pandemia de corornavirus.