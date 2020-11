Accidente de tránsito en Laferrere

LAFERRERE: AUTOS A ALTAS VELOCIDADES PONEN EN PELIGRO A LA SOCIEDAD.

Vecinos de la zona de Sixto Fajardo y Chopin, piden URGENTE reductores de velocidad para evitar accidentes.

Un vecino expresó: «Un peligro, chicos jugando en la calle, los fierros se arreglan, la vida no!

Hay que solicitar a la Municipalidad la colocación de lomas de burros (reductor de velocidad o banda de frenado) en las esquinas del barrio!».

Otro lugareño se manifestó en las redes sociales:»Levanten todos los truchos de Spiro que no respetan nada vas por spiro y no tienen drama en cruzarte el auto. Total se les dobla el coche y vuelven a hacer poncho y a vos te arruinan Ellos circulan a toda furia por Spiro y nadie dice nada».

FOTO: Rafael T.