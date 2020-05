Tras conocer el software CovidControl de La Matanza, Kicillof pidió que se instale en toda la provincia

Después de recorrer el Centro Operativo Municipal de La Matanza donde se opera el novedoso software CovidControl junto al intendente Fernando Espinoza, el gobernador de la provincia de Buenos Aire, Axel Kicillof, le pidió a Jefe Comunal la disponibilidad para que este modelo de seguimiento, geolocalización y atención personalizada de pacientes con Covid-19 se instale en toda la provincia.

El sistema CovidControl que Espinoza le presentó a Kicillof fue implementada en el municipio en conjunto con el Hospital de Clínicas y la Facultad de Medicina de la UBA, y ahora será el modelo del sistema que se aplicará en todo el territorio bonaerense.

El Intendente explicó que “a través de este sistema de georreferenciación que hoy estamos presentando a Axel, el CovidControl, estamos aunando las últimas innovaciones tecnológicas para la optimización del seguimiento médico. De esta forma, los pacientes en su casa, contagiados o sospechados de estarlo, tienen un médico a su disposición las 24 horas”.

Al conocer las posibilidades que ofrece esta plataforma que se opera en La Matanza, Kicillof remarcó que «este es un trabajo que se está haciendo en todos los municipios de la provincia, pero de manera manual. Desde el primer día estamos siguiendo caso por caso. Pero este software que se está presentando en La Matanza agrega que, a través de una aplicación para celulares, permite hacer un seguimiento del paciente y asistirlo. Por eso le pedí a Fernando, y él accedió, ponerlo a disposición de otros municipios para poder hacer un seguimiento más estrecho. Hoy no tenemos vacuna, pero podemos contar con esta herramienta”.

La Matanza es pionera en la implementación de esta tecnología de atención médica y control a distancia, un sistema que opera desde principios de mes desde el Centro Operativo Municipal (COM).

El programa de seguimiento no sólo permite controlar la evolución de los pacientes, sino también el cumplimiento del aislamiento obligatorio. Al mismo tiempo, permite optimizar y aprovechar al máximo a todo el personal médico disponible, incluso a los que se encuentran en su casa por pertenecer a grupos de riesgo.

Por otro lado, el Jefe Comunal señaló que “Estamos trabajando desde el primer día de manera muy fuerte con nuestros querido Presidente, Alberto Fernández, y con nuestro querido Gobernador, Axel Kicillof. Y este trabajo en conjunto nos ha dado los buenos resultados en el marco de una pandemia que está haciendo estragos. Actualmente en el Distrito tenemos 224 contagiados en un universo de 2 millones 400 mil habitantes, y sólo 93 permanecen internados. El resto ya ha sido dado de alta”.

También indicó Espinoza que «sabemos que los días más difíciles están por venir. Por eso seguimos trabajando y por eso insistimos en cuidarnos y respetar la cuarentena. Desde La Matanza estamos generando aperturas muy focalizadas con algunas industrias. Pero nos tenemos que cuidar, porque lo peor de la pandemia está por venir”.

Asimismo, Kicillof se refirió a la apertura de algunos rubros que realizó la Ciudad de Buenos Aires y señaló: “La peor idea del mundo es permitir que vaya y venga el virus de un lugar para el otro, porque nos va a generar más contagios en donde no tenemos”, y agregó que “La Matanza, con casi dos millones y medios de habitantes, tiene 224 contagiados, y la Ciudad de Buenos Aires, con más o menos la misma cantidad de población, tiene más de dos mil contagiados”.

Al finalizar el recorrido por el COM, Espinoza recordó los números de contacto que brinda el municipio durante esta pandemia: «por un lado, ante cualquier síntoma las vecinas y vecinos deben comunicarse al 107; además, en caso de querer denunciar a alguien que este violando la cuarentena, llamen al 134 o a mi oficina que es el 4441-3551 o por mensaje al 15 5036-4107 dónde también puede realizar consultas”. El Intendente aseguró que “todos juntos vamos a ganar esta batalla. La Argentina va a salir fortalecida como sociedad de esta crisis, porque todos entendimos que la única vacuna para este virus somos todos, con solidaridad y responsabilidad”.

