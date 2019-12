Tragedia en la ruta 2: Errores humanos que cuestan vidas

Nuevamente una tragedia evitable nos entristece. Un micro que transportaba chicos

entre 11 y 13 años, de una escuela de Benavídez, provincia de Buenos Aires, volcó a las 6

de la mañana a la altura del kilómetro 141 de la ruta 2.

Hasta el momento se sabe que niñas murieron y hubo al menos 10 heridos graves. Salieron a las 3:30 hs. rumbo a San

Clemente, por su viaje de egresados. Lo que tenía que ser una fiesta se transformó en puro dolor.

Resulta importante analizar lo sucedido para aprender de la experiencia y procurar no repetirla.

Si bien las pericias deberán confirmar las causas del siniestro, puede pensarse en el

error humano como la causa principal, ya que la ruta no ofrecía inconvenientes y había

plena visibilidad en ese momento.



Entonces, ¿Por qué el chofer perdió el control del micro al volantear bruscamente?

¿Se quedó dormido? La razón más común de un hecho de estas característica

alguien que realiza una maniobra brusca inesperada, suele ser que el conductor se adormila

y pierde el control de la dirección, al recuperar la atención plena se sorprende e intente

corregirla bruscamente. Nuestro ritmo biológico predispone al sueño en la madrugada y si no

se cubre esa necesidad, el sueño puede irrumpir sorpresivamente. Y aunque sean 5 o 6

segundos de circular a ciegas resultan suficientes para perder el control del vehículo. Por

se aconseja realizar los viajes durante el día y descansar adecuadamente antes

emprender el viaje. Esta situación puede suceder también cuando se sufre

trastornos de sueño y/o cuando se está bajo efectos de drogas ilegales

medicamentos que pueden producir somnolencia.

¿Circulaba a excesiva velocidad? La máxima permitida allí, para un micro es de 90

Km/h. Esta cuestión reviste más importancia todavía cuando es de doble piso, con un centro

de gravedad más alto y por lo tanto más sensible a cambios bruscos de dirección. Siempre

respetar las velocidades máximas salva vidas.

¿Los pasajeros tenían ajustados sus cinturones de seguridad?

Lamentablemente, la falta de uso del cinturón de seguridad habría causado

desenlaces fatales en este hecho, como en tantos siniestros ocurridos con anterior

que involucraron micros de larga distancia. Ante un choque o vuelco, el cinturón

seguridad es el principal salvavidas para evitar golpearse al salir despedido

asiento y hasta del vehículo por la fuerza de la inercia. Pese a ser obligatorio su uso

los micros, los choferes no suelen advertirlo, lo que hoy también es obligatorio,

mayoría de las personas no suelen colocárselo.

Probablemente, los docentes acompañantes tampoco fueron conscientes de la importancia de su uso.

