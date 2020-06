Trabajadores Infectados en el Hospital Simplemente Evita

El avance del Covid-19 derriba las paredes de los nosocomios, y se suma el reclamo por falta de elementos de protección e higiene dentro de los centros de salud.

El Hospital Simplemente Evita, está ubicado a la altura del km. 32 de la Ruta Nacional Nº 3, en González Catán.

“La situación es preocupante porque no quieren realizar los testeos al personal que estuvo en contacto con la gente que se infectó, para saber si los demás están contagiados o no. Sabemos que una persona que trabaja en la cocina, algunos directivos, diferentes médicos y enfermeros tienen COVID-19. No sabemos quién o quiénes fueron los primeros en portar el virus”, aseguró un trabajador del nosocomio a El1 Digital.